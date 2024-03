Se anunța apariția unui nou film în cinematografe, chiar în lune iunie. Și pentru că începutul verii este destinat copiilor, talentatul Filip Munteanu a fost ales drept protagonist în lungmetrajul „Noaptea lui Vlad”. Micuțul pasionat de istorie întâlnește cei mai mari 10 domnitori ai României, iar CANCAN.RO l-a avut la cadru chiar pe Alexandru Ioan Cuza, interpretat de George Burcea. Filip și omologul mai în vârstă au oferit un interviu de senzație, chiar în mijlocul unei zile de filmare, pe set!

Chiar dacă admite că s-a folosit de experiența paternă, George Burcea dezvăluie că l-a tratat pe micuțul Filip ca pe un profesionist. Experiența fiului fostului internațional, Vlad Munteanu, a fost de mare folos întregii echipe ce realizează filmul „Noaptea lui Vlad”.

George Burcea și Filip Munteau fac echipă în filmul „Noaptea lui Vlad”, ce se va lansa în luna iunie a acestui an

CANCAN.RO: George, ce personaj interpretezi și ce raport ai cu Filip?

George Burcea: Mi-a văzut cineva o poză pe internet zilele trecute și mi-a zis că sunt Vlad Țepeș.

CANCAN.RO: Nu părea să știe foarte multă istorie…

George Burcea: Avem un film care se numește „Noaptea lui Vlad”, iar eu îi îndeplinesc o dorință. Fac ca noaptea să fie magică pentru el, pentru că povestea filmului este despre el. El, care vine în această sală imersivă și eu am puterea ca o dată pe an să dau viață la toate personajele. Uite așa ies din tablou și povestesc cu Vlad despre cei 10 domnitori mari ai țării noastre. El este un copil îndrăgostit de istorie, cunoaște foarte bine istoria, mai ales prin prisma mamei, Giulia, care lucrează aici, în această sală. Și atunci vedeți ce bine fac părinții care se ocupă de copii să-i învețe. El este foarte îndrăgostit de fotbal, pardon, de istorie.

CANCAN.RO: OK, și atunci Pele când apare?

Filip Munteanu: Știu un jucător mai bun decât Pele! Tatăl meu, Vlăduț Munteanu.

George Burcea: Mi-a făcut nopțile triste de multe ori, când juca prin România.

Iubitul Vivianei Sposub l-a luat sub aripa sa pe micul actor, fiul lui Vlad Munteanu: „Ne-a făcut viața mai ușoară cu experiența pe care el o are!”

CANCAN.RO: George, cât de mult te-a ajutat pe tine expertiza de tată în gestionarea copilului de pe platourile de filmare?

George Burcea: Eu, sincer, l-am privit de la bun început, nu ca pe un copil, are 13 ani imediat. Iar faptul că el filmează aproape zilnic, de doi ani, ne-a făcut viața mai ușoară cu experiența pe care el o are. Ne-am completat.

CANCAN.RO: Te-ai trezit că cel mic îți dă lecții?

George Burcea: De obicei, actorii se feresc să joace cu animale sau cu copii, pentru că mereu copiii îți vor lua fața, fiindcă sunt foarte buni. Iar el are ceva ce am avut și noi când eram mai mici, are puritate. O dă și nativ, din talent, dar e și pur. A fost ușor să lucrăm împreună, pentru că sunt părinte și raportul e diferit. Și raportul lui Cuza față de el e diferit, că nu este un film despre Cuza, ci un film despre noaptea lui și despre cei 10 domnitori. Eu am venit aici ca un părinte, ca un bunicuț, să povestim, curios el fiind de istorie.

Filip Munteanu divulgă cum se va simți după ce va lua sfârșit serialul Clanul, care l-a consacrat: „O să fie puțin trist, că în doi ani ne-am atașat foarte repede și am devenit ca o familie!”

CANCAN.RO: Filip, copiii geniali, care fac niște activități încă de când sunt mici, s-ar putea ca atunci când cresc să nu aleagă tocmai profesia în care au activat. Tu ești sigur, 100%, că vrei să faci actorie?

Filip Munteanu: Da, cred că da.

George Burcea: Se pot schimba foarte multe lucruri pe parcurs, îți dai seama. Și eu, la 10 ani, îmi doream să mă fac boxer, după care am zis că mă fac marinar, apoi actor. Mai am ceva timp la dispoziție să văd dacă mai încerc și altceva.

CANCAN.RO: Prin cele două profesii enumerate, nu crezi că voiai să interpretezi niște roluri doar?

George Burcea: Nu, voiam să fac bani.

CANCAN.RO: Și din actorie n-ai reușit să faci bani?

George Burcea: Se fac bani și din actorie.

CANCAN.RO: Filip, tu simți că vii la filmare ca la muncă sau încă e pasiune pentru tine?

Filip Munteanu: E o pasiune. Fac asta de la 10 ani, de la Clanul.

George Burcea: Îți dai seama că la 20 de ani zbârnâie pe actorie. Zbârnâie acum, dar la 20?!

CANCAN.RO: Cum te raportezi la faptul că se va termina Clanul?

Filip Munteanu: O să fie puțin trist, că în doi ani ne-am atașat foarte repede și am devenit ca o familie.

CANCAN.RO: Care era omul cu care tu interacționai cel mai mult de acolo?

Filip Munteanu: Cătălina Grama, pentru că și aici când am venit, i-am dat un telefon să-mi mai dea sfaturi.

CANCAN.RO: Când ar trebui să se lanseze acest film?

George Burcea: Anul acesta, chiar în iunie.

