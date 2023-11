Fiul fostului internațional dinamovist îl joacă pe ”Florinel” al lui Bebe Măcelaru din serialul Clanul: Vedetă PRO TV la 12 ani!

Fiul fostului dinamovist Vlad Munteanu a dat lovitura în lumea actoriei! Filip, puștiul în vârstă de 12 ani, e vedetă Pro TV. Băiatul îl interpretează, în serialul Clanul, pe „Florinel”, copilul Magdei și al lui Bebe Măcelaru! Cel mai mic actor din serialul difuzat de trustul din Pache Protopopescu se poate lăuda cu extrem de multe alte roluri importante în diferite producții, iar CANCAN.RO le aduce în atenție în cele ce urmează!

Opera Comică Pentru Copii l-a primit cu brațele deschise pe Filip, iar fiul fostului dinamovist Vlad Munteanu și-a găsit locul chiar și în 3 musicaluri, acestea fiind Madagascar, Sunetul Muzicii, unde a interpretat rolul lui Kurt von Trapp, dar și School of Rock, acolo unde puștiul a fost pianistul Lawrence. Pe de altă parte, Filip Munteanu a participat, de curând, la World of Dance, alături de trupa sa de hiphop – The Hardest Generation. Cert e că băiatul nu vrea să fie recunoscut ca fiind doar fiul lui Vlad Munteanu, fost fotbalist, ci-și dorește să-și clădească singur un nume în sfera publică.

Filip, fiul fostului fotbalist Vlad Munteanu, vedetă Pro TV

Așa cum menționam, deja, mai sus, puștiul în vârstă de 12 ani i-a cucerit la casting pe cei care s-au ocupat de selectarea personajelor pentru Clanul, serialul Pro TV iubit de telespectatori, astfel că a ajuns să-l joace pe „Florinel”. Cel din urmă este nimeni altul decât fiul lui Tătuțu, rol interpretat de actorul George Mihăiță, dar și al Magdei, personajul interpretat de Cătălina Grama aka Jojo. Pe de altă parte, inclusiv actorii din serial l-au îndrăgit încă de la prima întâlnire pe Filip, acesta transmițând seriozitate și profesionalism prin toți porii. Bașca, fotografiile și videoclipurile pe care puștiul le are postate pe Instagram stau drept mărturie.

Totuși, filmările pentru ultimul sezon al serialului Clanul au început, ceea ce înseamnă că Filip Munteanu va mai putea fi vizualizat din fața micilor ecrane până când sezonul IV își va avea finalul. Bine… cu siguranță și alte producții de succes vor pune ochii pe copil dat fiind faptul că acesta a făcut o treabă bună în Clanul, și nu numai.

