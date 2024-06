George Burcea și Viviana Sposub au hotărât, anul trecut, să trăiască visul american și au plecat în SUA. La momentul respectiv, actorul a decis să înceapă o viață nouă după separarea de Andreea Bălan, în timp ce fosta concurentă de la “Bravo, ai stil” a renunțat la toate contractele pe care le avea în televiziune pentru a fi alături de iubitul ei. Doar că, recent, au revenit în România, unde au încins un chef la NUBA. Semn că lucrurile peste Ocean nu merg potrivit planului. Aflați, în continuare, cine le-a ținut companie. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă în exclusivitate.

Cuplul a decis să se mute în SUA după ce a fost prezent la premiera serialului “Wednesday”, unde George Burcea joacă rolul lui Lurch, majordomul familiei Addams. Au locuit timp de trei luni în New York, după care s-au stabilit în Los Angeles. În 2023, actorul a fost invitat la mai multe evenimente, unde a interacționat cu fanii lui. Toate bune și frumoase, dar… Cei doi au pus, din nou, visul american “pe hold” și au revenit în România. Unde nu pierd deloc timpul.

George Burcea și Viviana Sposub, relaxare la NUBA

Zilele trecute, George Burcea și Viviana Sposub au dat “cu subsemnatul” la NUBA București. În local nu au fost singuri, ci alături de mama și sora ex-concurentei de la “Bravo, ai stil”. Au ales o masă bună, unde au stat împreună. Preț de câteva ore, s-au relaxat și au consumat licori fine, fiecare după pofta inimii. Niciunul dintre ei nu a ieșit în evidență. Sexy-bruneta a schițat câteva dansuri, dar fără să atragă privirile celor prezenți în club. Când au simțit nevoia, s-au răsplătit cu săruturi dulci, potrivit imaginilor realizate de CANCAN.RO, semn clar că relația lor este pe drumul cel bun.

“Mi-a plăcut foarte mult acolo, lui George nu”

“Am locuit în New York timp de trei luni. De o lună și ceva suntem în Los Angeles. Vreau să vă spun că experiența din California, de aici, este total diferită de New York. Mie mi-a plăcut foarte mult acolo, lui George nu, pentru că am prins iarna și era extrem de frig. New Yorkul este special, acele clădiri înalte, luminile, agitația, care se aseamănă, poate, cu cea din București, doar că sunt mult mai mari.

E orașul care niciodată nu doarme. La orice oră ieșeam în New York aveam ceva de făcut. Aici, în Los Angeles este totul mult mai chill. Lumea e mai relaxată, nimeni nu merge pe jos, ci cu mașina, mă mir că am găsit trotuar, că de obicei merg pe stradă. Am zis să fac în fiecare zi 10.000 de pași, dar deja am obosit”, a spus anul trecut, în aprilie, Viviana Sposub.

