Divorț neașteptat în showbiz: Actrița și soțul ei, un chef renumit, au decis să își spună adio, după 7 ani de mariaj!

Actrița Amy Schumer a anunțat că ea și soțul ei, bucătarul Chris Fischer, au decis să pună capăt căsniciei, după șapte ani.

Schumer, actriță și scriitoare, a anunțat vineri despărțirea printr-o postare pe rețelele de socializare, scrie The Independent.

„Bla bla bla, Chris și cu mine am luat dificila decizie de a pune capăt căsniciei noastre după 7 ani. Ne iubim foarte mult și vom continua să ne concentrăm pe creșterea fiului nostru. Am aprecia ca oamenii să ne respecte intimitatea în acest moment. În mod amiabil și cu toată dragostea și respectul! Familie pentru totdeauna”, a scris ea.

Schumer și Fischer s-au căsătorit în februarie 2018 în Malibu, California. Fiul lor s-a născut în mai 2019. Cei doi au apărut împreună în emisiunea „Amy Schumer Learns to Cook” de pe Food Network și în miniseria HBO „Expecting Amy”, care a documentat sarcina ei dificilă. Schumer a mai spus că producția „Life & Beth” de pe Hulu este semi-autobiografică și inspirată de căsătoria ei cu Fischer.

Schumer s-a lansat ca vedetă de cinema în filmul „Trainwreck” din 2015, regizat de Judd Apatow. Și-a demonstrat talentul făcând numere de stand-up în turnee și în emisiuni TV.

La începutul acestui an, a jucat și a fost co-scenaristă în „Kinda Pregnant”, în care a interpretat-o ​​pe o femeie singură, obsedată de copii, care se preface că este însărcinată.

Recent, au apărut speculații că actrița, care a slăbit mult în ultima vreme, și-ar dori să divorțeze. Ea a postat mai multe fotografii în care își etala noua siluetă. Internauții au observat rapid, însă, că în imaginile postate de vedetă se poate observa în mod clar un indiciu cum că relația sa cu Fischer nu merge în direcția bună.

Este vorba despre faptul că, în fotografiile în care apare îmbrăcată într-o rochie galbenă și purtând pantofi negri cu toc, comedianta nu mai poartă verighetă. Ce e drept, însă, este că în respectivele imagini, Schumer nu purta niciun fel de bijuterie cu această ținută, notează jurnaliștii americani.

