Văduva lui Dany Vicol, tânărul omorât de Mario Iorgulescu, a vrut să-și pună capăt zilelor. Semnul divin pe care l-a primit de la soț

Au trecut 5 ani de când Mario Iorgulescu a produs accidentul rutier în care un tânăr de 24 de ani a murit. Dany Vicol a lăsat în urmă o soție și doi copii mici orfani de tată – o fetiță de 6 ani dintr-o relația anterioară a soției sale și un băiețel de doar 4 luni, iar fiul lui Gino Iorgulescu, președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), nu a răspuns pentru faptele sale nici până în ziua de azi. Mai mult de atât, pedeapsa inițială de 13 ani și 8 luni de închisoare i-a fost anulată. Patricia Vicol, soția bărbatului ucis, a vorbit despre drama vieții sale. A vrut să-și pună capă zilelor, însă a primit un semn divin din partea soțului ei.

Reamintim că accidentul rutier provocat de Mario Iorgulescu a avut loc în data de 8 septembrie 2019. Petrecuse la un chef, într-o localitate de lângă București, iar în jurul orei 03:00, după o ceartă cu fosta lui iubită, s-a suit la volanul mașinii sale și a plecat spre București, chiar dacă avea o alcoolemie de 1,96g/l și se afla sub influența drogurilor. La intersecția de pe șoseaua Chitilei, când circula cu o viteză de 160 km/h, fiul președintelui LPF a pierdut controlul volanului și a izbit frontal un alt autoturism din sens opus – care aștepta la culoarea roșie a semaforului. La volan se afla Dany Vicol, tânărul de 24 de ani, care a murit pe loc. A lăsat în urmă doi copii mici orfani de tată și o soție. A trecut 5 ani de atunci, iar Patricia Vicol, văduva victimei, abia acum și-a făcut curaj să vorbească despre drama vieții sale.

Inviată în podcastul lui Gojira, Patricia, soția lui Dany Vicol, a vorbit liber despre cei mai grei 5 ani din viața sa. Ajunsă o femeie văduvă la doar 21 de ani – cu doi copii mici – femeia povestește că timpul a reușit să mai atenueze din durerea provocată de pierderea partenerului ei, însă a rămas cu un gol în suflet, gol pe care nu-l va putea nimeni umple. Își aduce aminte și acum ziua în care a aflat că Dany a fost omorât în accidentul cumplit de pe șoseaua Chitilei și nici până în ziua de azi nu își poate explica de ce și cum a fost posibil ca soțul ei să moară în chinuri cumplite.

”Au trecut 5 ani de atunci. În 5 ani, un om se obișnuiește și cu suferința, cu gândurile, dorul, cu ideea, lucrurile sunt total schimbate în 5 ani. Îmi vin în cap toate filmele acum Țin minte că singură dată am avut de gând să mă omor. Am avut depresie, a fost ceva cu mine atunci. Dar nu a durat mult, imediat s-a reglat creierul. El era mort în casă de două zile și deja nu mai suportam să-l văd în coșciug. Atunci m-a întrebat tata dacă vreau să-l ținem 3 sau 4 zile. La început i-am zis 4 zile, dar deja după două zile nu mai suportam să-l văd așa”, a spus Patricia.

Patricia a mărturisit că a avut de gând să-și pună capă zilelor – chiar înainte ca Dany Vicol să fie înmormântat – însă tânărul i-a apărut în vis și i-a spus să rămână în viață și să aibă grijă de băiețelul lor. Atunci a fost momentul în care a înțeles că nu trebuie să moară ci trebuie să rămână în putere pentru fiul ei. De atunci, văduva tânărului ucis de Mario Iorgulescu nu a mai avut gânduri negre și a încercat. A încercat să rămână lucidă, puternică și să se pună din nou pe picioare.

”În acele zile – când el era în coșciug în casă – țin minte că mi-a trecut prin cap să mă sinucid. Mă luase somnul, cred că era ora 2-3 dimineața, nu știu, și am zis să mă întind puțin în pat. Am închis ochii și îl vedeam în coșciug, atunci mi-a venit în gând să mă omor. Am ațipit 10 minute și l-am visat. Eram la mama lui și mi-a zis: ”Vezi că mă duc afară să fumez” și eu i-am spus: ”Merg și eu cu tine să fumez”, iar el îmi spune: ”Nu! Du-te și schimbă băiatul și după aia vii”. Din visul acela mi-am dat seama că el m-a făcut să-mi dau seama că nu atunci era momentul să vin cu el – pentru că trebuia să cresc copilul, așa m-am gândit atunci. De atunci nu am mai avut niciun gând să-mi iau viața. Timp de un an nu am putut să închid ochii. Când închideam ochii îl vedeam pe el în coșciug”, a mai spus soția lui Danu Vicol – în podcastul lui Gojira.