Avocatul lui Mario Iorgulescu spune tot: Dani Vicol ar fi fost drogat când a fost lovit mortal! Un nou val de controverse lovește cazul Mario Iorgulescu! La emisiunea lui Dan Capatos, avocatul celebrului fiu de patron de fotbal, Virgil Boglea, a făcut declarații care au șocat România. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Potrivit avocatului, în corpul lui Dani Vicol, bărbatul ucis în accidentul produs de Mario acum 6 ani, ar fi fost găsite cantități uriașe de substanțe psihoactive. Mai exact, cocaina depistată ar fi fost de 10 ori mai mare decât cea găsită în probele recoltate de la Mario Iorgulescu.

„Mențin ceea ce scrie în actele oficiale. Există un raport de autopsie la dosar care confirmă totul”, a declarat Boglea. Documentele nu au fost prezentate public, din cauza confidențialității și a legislației GDPR, dar afirmațiile sunt cutremurătoare.

Familia lui Dani Vicol susține că nu există dovezi împotriva fiului ucis

Până acum, părinții și soția lui Dani Vicol susțineau că nu există dovezi că fiul lor ar fi fost drogat. S-a discutat chiar despre o posibilă exhumare, care nu a avut loc.

Avocatul a explicat că, în alte circumstanțe, s-ar fi putut vorbi despre „culpă comună”. Totuși, a ținut să sublinieze că nu vrea să diminueze durerea familiei victimei. „Pierderea suferită de acești oameni este imensă și nu poate fi ignorată”, a spus acesta.

Mai mult, în cadrul discuției, avocatul a făcut referire și la Melek, soția lui Dani Vicol, care în direct ar fi amenințat cu moartea.