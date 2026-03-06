Acasă » Știri » Povestea Nicoletei, tânăra care a plecat din învățământ pentru a fi jandarmeriță: ”Este o misiune”

De: Denisa Crăciun 06/03/2026 | 12:18
O tânără a renunțat la învățământ pentru a-și urma visul. Aceasta și-a dorit o carieră în jandarmerie, iar de fix un an de zile își face treaba cu dedicare. Colegii ei au o admirație deosebită față de ea. 

Nicoleta este cea mai tânără jandarmeriță din Maramureș. Ea a pus cariera militară mai presus de slujba de învățătoare. De un an de zile, ea își trăiește visul și a devenit un model demn de urmat pentru colegii ei și nu numai.

Chiar dacă iubește copiii și a urmat un liceu pedagogic, dorința de a intra în lumea militară a fost mai puternică. Ea a simțit că trebuie să îi ocrotească pe cei din comunitate, iar povestea ei a impresionat pe toată lumea.

Cine este Nicoleta, fata care a renunțat la învățământ pentru a lucra în jandarmerie

Nicoleta este la început de drum. Oamenii din Maramureș o descriu ca fiind ambițioasă și dornică să se autodepășească. Ea este perfecționistă și perseverentă. Aceste elemente au determinat-o pe tânără să renunțe la profesia de învățător și să facă ce și-a dorit mereu. Deși a fost la un liceu cu profil pedagogic, ea a fost promovată pentru o carieră militară desfășurată de reprezentanții Jandarmeriei de la liceul la care învăța atunci. Acela a fost momentul în care a simțit că acesta este drumul ei. Nicoleta s-a reprofilat, a fost conștincioasă, nu făcea lucruri pe care în mod normal un tânăr le face la acea vârstă și și-a văzut de carieră.

A îmbrăcat uniforma și s-a alăturat școlii militare de la Fălticeni. Ea a spus despre acea perioadă că a fost cea mai intensă, dar și cea mai frumoasă. Acolo a învățat ce înseamnă spiritul de echipă, responsabilitatea și disciplina. Din acel moment a promis că va respecta valorile Jandarmeriei pentru totdeauna. În prezent, ea este în echipa de intervenție, iar asta este o oportunitate de dezvoltare. Ea se înțelege foarte bine cu mentorii și colegii ei și o tratează cu respect și admirație. Fata spune despre această meserie că nu este doar un simplu job.

Jandarmeria nu este un job, este o misiune, sunt cuvintele Nicoletei.

