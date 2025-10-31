Șeful Jandarmeriei Române, prima REACȚIE după ce organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv a fost amendat cu 3.000 de lei

Alin Mastan, șeful Jandarmeriei Române, și-a cerut scuze public pentru amenda de 3.000 de lei pe care subalternii săi au aplicat-o organizatorului marșului pașnic Colectiv – din centrul Capitalei – în seara comemorării a 10 ani de la tragedia din club.

Joi, 30 octombrie, s-au împlinit 10 ani de la tragedia din Colectiv. În memoria tinerilor care și-au pierdut viața în acea noapte, sute de persoane, rudele celor decedați, supraviețuitori și simpatizanți au participat la un marș comemorativ – în fața clubului și în centrul Capitalei. Aproximativ 200 de persoane s-au alăturat adunării pașnice.

Șeful Jandarmeriei Române și-a cerut scuze public pentru incidentul în care s-au împlinit 10 ani de la tragedia din Colectiv

În timpul marșului, organizatorul evenimentului, Marian Rădună, a fost amendat (cu suma de 3.000 de lei) de către un agent al Jandarmeriei Române pentru nerespectarea orelor de desfășurare prevăzute în protocolul manifestării, mișcare ce a atras numeroase critici. În acest sens, șeful Jandarmeriei a ieșit public și și-a cerut scuze, declarând că aplicarea amenzii de 3.000 de lei este ”un moment regretabil și singular”.

„Având în vedere situația creată la evenimentul desfășurat seara trecută, am obligația morală de a face următoarele precizări. În primul rând, doresc să exprim în mod public scuze pentru incidentul produs. Din această situaţie vom trage concluziile necesare şi vom învăţa lecţiile care se impun astfel încât în viitor să gestionăm astfel de momente cu mai mult echilibru”, a spus Alin Mastan, șeful Jandarmeriei Române.

De asemenea, șeful Jandarmeriei a subliniat faptul că Jandarmeria Română îi sprijină și susține pe cei afectați de tragedia din Colectiv.

În seara producerii tragediei, jandarmii au fost prezenți la fața locului, oferind sprijin autorităților și victimelor. De-a lungul anilor, instituția a sprijinit și a asigurat ordinea publică la toate manifestările de comemorare dedicate acestui eveniment”, a declarat Mastan.

