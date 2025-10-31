Acasă » Știri » Organizatorul comemorării Colectiv, amendat de Jandarmerie! Ce sumă trebuie să scoată din buzunar

De: Anca Chihaie 31/10/2025 | 08:33
Organizatorul comemorării Colectiv, care a avut loc pe 30 octombrie, a fost amendat de Jandarmerie pentru depășirea orei autorizate. Iată ce a declarat acesta!

La zece ani de la tragedia din clubul Colectiv, momentul de reculegere organizat joi seară în memoria victimelor s-a încheiat cu o controversă. Marian Rădună, unul dintre principalii organizatori ai evenimentului, a fost sancționat de Jandarmeria Română cu o amendă de 3.000 de lei pe motiv că manifestarea ar fi depășit ora 23:00 prevăzută în autorizație.

Comemorarea, desfășurată în fața fostei fabrici „Pionierul”, a reunit sute de oameni veniți să aprindă lumânări și să păstreze un moment de tăcere în amintirea celor 65 de tineri care și-au pierdut viața în incendiul din 30 octombrie 2015. Spre finalul serii, când mulțimea se mai răsfirase, un grup restrâns de participanți a rămas în zonă pentru a încheia ceremonia într-o atmosferă de reculegere. În acel moment, forțele de ordine au intervenit, considerând că ora-limită din protocol fusese depășită.

Momentul de reculegere fusese anunțat din timp și s-a desfășurat în liniște, fără incidente, scandări sau elemente specifice unei manifestații. Participanții au depus coroane de flori, au aprins lumânări și au păstrat tăcerea în memoria celor dispăruți. În pofida caracterului pașnic al adunării, amenda aplicată ulterior a alimentat un val de nemulțumiri.

Marian Rădună a arătat că sancțiunea i-a fost aplicată din cauza depășirii orei stabilite pentru încheierea comemorării „S-a depășit ora de comemorare”. El consideră că măsura este neîntemeiată din punct de vedere legal și că reprezentanții forțelor de ordine prezenți la fața locului au acționat fără a cunoaște corect prevederile legii, potrivit Mediafax.

„Jandarmii l-au amendat pe activistul Marian Rădună pentru că manifestația a depășit ora 23:00, oră stipulată în protocol. Deși, potrivit Legii 60/1991, pentru comemorări nu ai obligația să notifici autoritățile, cu atât mai puțin să închei un protocol. Marian și-a luat acest angajament din bun simț, iar la sfârșitul serii s-a trezit cu o amendă de 3.000 de lei. Mentalitate și atitudine marca Jandarmeria Română. Rușinos”, a transmis organizația.

