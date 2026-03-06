Acasă » Știri » Vești bune pentru Mitică Dragomir! Ce pensie va încasa dacă se elimină CASS şi i se adaugă şi veniturile de fost parlamentar

Vești bune pentru Mitică Dragomir! Ce pensie va încasa dacă se elimină CASS şi i se adaugă şi veniturile de fost parlamentar

Vești bune pentru Mitică Dragomir! Ce pensie va încasa dacă se elimină CASS şi i se adaugă şi veniturile de fost parlamentar
Mitică Dragomir se numără printre pensionarii ale căror venituri depășesc plafonul minim pentru scutirea de contribuția la sănătate, situație în care se află și alte milioane de beneficiari care au reclamat de-a lungul timpului un tratament nedrept.

Aceștia ar putea avea însă motive de optimism odată cu aplicarea unei noi decizii anunțate de premierul Ilie Bolojan.

Una dintre măsurile prevăzute pentru 1 ianuarie 2027 vizează eliminarea contribuției de 10% la asigurările de sănătate pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei, existând posibilitatea ca pragul să fie ridicat la 4.000 de lei. Anunțul a fost făcut public de ministrul Muncii, Florin Manole.

În paralel, Curtea Constituțională urmează să se pronunțe asupra legalității aplicării CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei, o decizie cu o miză financiară estimată la un miliard de euro. Conform ProSport, de la începutul anului 2027 contribuția va fi eliminată, iar indexarea punctului de pensie va fi reintrodusă.

Ministrul Muncii a precizat că indexarea punctului de pensie, suspendată în perioada 2025–2026, va fi reluată. Totodată, aproximativ 2,8 milioane de pensionari cu venituri reduse vor primi sume compensatorii pentru a diminua impactul economic al ultimilor ani.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Mitică Dragomir, beneficiază de o pensie de peste 5.000 de euro. Cu toate acestea, Dragomir nu este convins că statul îi va achita diferențele restante rezultate din activitatea sa parlamentară desfășurată pe parcursul a două mandate.

