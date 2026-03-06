Acasă » Știri » Irinel Columbeanu, îngrijorat pentru Ramona Gabor. Fosta lui cumnată trăiește în Dubai și nu mai știe nimic de ea

De: Anca Chihaie 06/03/2026 | 17:58
Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu a stârnit neliniște în rândul multor oameni din întreaga lume, iar printre cei preocupați de evoluția evenimentelor se numără și Irinel Columbeanu. Fostul om de afaceri, care în trecut era cunoscut pentru stilul său de viață extravagant și pentru aparițiile frecvente în spațiul public, își petrece în prezent o mare parte din timp urmărind informațiile difuzate la televizor și încercând să înțeleagă modul în care situația internațională ar putea evolua.

În ultimii ani, viața lui Irinel Columbeanu s-a schimbat radical. După perioada în care era considerat unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România, el duce acum o viață mult mai discretă. Retras din agitația mediului monden și departe de luxul care îi caracteriza trecutul, fostul milionar își petrece zilele într-un ritm mult mai liniștit. Cu toate acestea, interesul său pentru evenimentele globale a rămas la fel de puternic, mai ales atunci când acestea pot afecta persoane apropiate.

Conflictul din Orientul Mijlociu a readus în atenția lui o zonă care îi este familiară din punct de vedere personal. În Dubai locuiește de mai mulți ani Ramona Gabor, sora fostei sale soții, Monica Gabor. Stabilită în Emiratele Arabe Unite, Ramona și-a construit acolo o viață nouă, departe de România, fiind implicată în diverse proiecte și activități profesionale. Orașul a devenit pentru ea un punct stabil pe harta personală, iar legăturile cu familia din România s-au menținut de-a lungul timpului mai ales prin intermediul comunicării la distanță.

„Irinel se uită cu orele la știrile tv, vrea să afle tot ce se întâmplă în Dubai, dar și în lumea asta atât de agitată. L-am întrebat ce mai știe despre Ramona, fosta lui cumnată, care locuiește în Dubai, și unde cursele de avion au fost suspendate de atâtea zile. Mi-a zis că nu a mai primit nicio veste de la ea”, a spus Ion Cassian, conform Click!

Situația tensionată din regiune a adus însă un motiv de îngrijorare suplimentar pentru Irinel Columbeanu. Suspendarea unor curse aeriene și incertitudinea generală din zona Golfului Persic au făcut ca informațiile despre ceea ce se întâmplă acolo să fie urmărite cu mai multă atenție. Pentru mulți oameni care au rude sau prieteni în regiune, fiecare știre despre evoluția conflictului devine importantă.

