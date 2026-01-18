Acasă » Știri » Antipasti ca pe vremea Romei Antice. Pasta Queen îți arată cum făceau romanii frittata înainte să fie cool

Antipasti ca pe vremea Romei Antice. Pasta Queen îți arată cum făceau romanii frittata înainte să fie cool

De: Paul Hangerli 18/01/2026 | 07:30
Antipasti ca pe vremea Romei Antice. Pasta Queen îți arată cum făceau romanii frittata înainte să fie cool
Pasta Queen, sursa- social media Pasa Queen

Amore mio, apropie-te puțin, că azi nu facem orice rețetă banală. Azi gătim antipasti de pe vremea Romei Antice, când romanii știau să trăiască bine, să mănânce bine și să nu se streseze inutil. Pasta Queen e aici, cu tigaia încinsă, cu multă caterincă italienească și cu o rețetă veche de aproape 2.000 de ani: Patina ex rusticis, adică străbunica frittatei. Mamma mia, ce istorie gustoasă!

Ce este Patina ex rusticis și de ce e mai cool decât pare

Ascultă-mă bine, tesoro mio. „Patina” nu era un ingredient, nu era un sos secret, nu era vreo fiță. Era tigaia. Romanii găteau „în patina”, iar ce ieșea din ea era magie. Patina ex rusticis era un fel de mâncare simplu, rustic, plin de verdețuri, ouă și condimente – genul de mâncare pe care o faci când zici: Uffa! Ce mai gătesc azi?

Și ce făceau romanii? Aruncau în tigaie ce aveau: muștar verde, varză, sparanghel, castraveți, ierburi aromatice, ouă. Bravo! Bravissimo! Exact ce facem și noi când deschidem frigiderul și zicem: Che palle, nu merg la cumpărături.

Ingrediente – simple, rustice, antice (dar delicioase)

Hai, cuore mio, notează:

frunze de muștar negru (sau spanac, kale, frunze verzi – romanii n-ar fi făcut scandal, stai liniștit)

5 ouă

1 ceapă

ulei de măsline

vin alb sec

garum (sau sare, ma dai! nu trăim chiar în anul 50 d.Hr.)

condimente: piper negru, leuștean, semințe de coriandru

cimbru sălbatic sau savory proaspăt

Atât. Che bello! Nimic complicat, nimic fancy, doar ingrediente care se respectă.

Cum gătești ca un roman adevărat (fără togă, dar cu stil)

Începem încet, piccola, că romanii nu se grăbeau. Ia un mojar și zdrobește condimentele: piper, coriandru, leuștean. Simți mirosul? Accidenti! Asta e aromă adevărată.

Taie un sfert de ceapă mărunt și arunc-o peste condimente. Adaugă cimbrul, puțin ulei de măsline, un strop de vin alb și puțin garum (sau sare). Amestecă bine. Asta e baza, sosul care leagă totul. Angioletto, deja miroase a istorie.

Între timp, toacă frunzele verzi. Pune tigaia pe foc, unge-o generos cu ulei de măsline (romanii nu se zgârceau, non ci credo!), aruncă verdețurile și lasă-le să se înmoaie. Când sunt moi și fericite, toarnă sosul peste ele.

Bate cele 5 ouă și toarnă-le încet în tigaie. Acoperă cu un capac și lasă focul mic. Foarte important: nu întoarce frittata. Romanii aveau răbdare. Tu ai? Dai!

Finalul – momentul de glorie

Când ouăle s-au legat frumos, stinge focul. Presară piper proaspăt măcinat deasupra și servește imediat. Fierbinte. Simplu. Rustic. Antic.

Che figata! Ai în farfurie exact ce mâncau romanii înainte de gladiatori, Netflix și carbohidrați numărați obsesiv.

Variante romane, căci romanii adorau opțiunile

Romanii ziceau așa: dacă vrei, poți adăuga carne de pui fiartă și tocată mărunt sau pulpă de pește. Le pui pe fundul tigăii, peste ele verdețurile, sosul și ouăle. Alt nivel, angioletto!

Sau poți schimba verdețurile: sparanghel (zdrobit și stors de zeamă cu vin), vârfuri de varză, chiar și castravete. Romanii erau flexibili. Foarte moderni, dacă mă întrebi pe mine.

Patina ex rusticis e dovada că mâncarea bună nu ține de modă. E ieftină, sățioasă, plină de nutrienți și se face din ce ai prin casă. Exact genul de mâncare care te face să zici: Mamma mia, de ce m-am complicat atâția ani?

Așa că data viitoare când vrei un antipasti diferit, cu poveste, cu suflet și cu puțină ironie italiană, fă această frittata romană. Mănânc-o încet. Bucură-te. Și spune după prima îmbucătură:

Bravo, Pasta Queen. Che roba!

CITEȘTE ȘI:  Azi, Pasta Queen ne învață să gătim  pastele cu creveți și lămâie care te fac să uiți de orice altceva

Cele mai nervoase paste din Sicilia, făcute cu dragoste, foc și dramă de Pasta Queen

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât câștigă un șofer de taxi în 2026. Cu câți bani rămâne lunar
Știri
Cât câștigă un șofer de taxi în 2026. Cu câți bani rămâne lunar
Ce a apărut pe burtiera de la Survivor 2026, în dreptul ocupației lui Cristi Boureanu. Telespectatorii Antena 1 au crezut că este o glumă
Știri
Ce a apărut pe burtiera de la Survivor 2026, în dreptul ocupației lui Cristi Boureanu. Telespectatorii Antena 1…
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Război economic împotriva aliaților Groenlandei: Trump impune tarife de 10% pentru 8 state UE. De la 1 iunie 2026, le crește la 25%
Gandul.ro
Război economic împotriva aliaților Groenlandei: Trump impune tarife de 10% pentru 8 state...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Detaliul care l-a convins pe un bărbat să-și părăsească țara și să se mute în Spania: „Cu 1.000 de euro pe lună trăiești ca un rege”
Adevarul
Detaliul care l-a convins pe un bărbat să-și părăsească țara și să se...
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
Digi24
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Click.ro
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Speranță pentru „satul hobbiților” de peste Prut. Turiști din toată lumea, atrași de locuințele care amintesc de „Stăpânul inelelor”
Digi24
Speranță pentru „satul hobbiților” de peste Prut. Turiști din toată lumea, atrași de locuințele care...
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Franța experimentează noi arme și soluții anti-drone pe baza lecțiilor din Ucraina
go4it.ro
Franța experimentează noi arme și soluții anti-drone pe baza lecțiilor din Ucraina
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Go4Games
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Război economic împotriva aliaților Groenlandei: Trump impune tarife de 10% pentru 8 state UE. De la 1 iunie 2026, le crește la 25%
Gandul.ro
Război economic împotriva aliaților Groenlandei: Trump impune tarife de 10% pentru 8 state UE. De...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât câștigă un șofer de taxi în 2026. Cu câți bani rămâne lunar
Cât câștigă un șofer de taxi în 2026. Cu câți bani rămâne lunar
Ce a apărut pe burtiera de la Survivor 2026, în dreptul ocupației lui Cristi Boureanu. Telespectatorii ...
Ce a apărut pe burtiera de la Survivor 2026, în dreptul ocupației lui Cristi Boureanu. Telespectatorii Antena 1 au crezut că este o glumă
Rochia Chanel a Selenei Gomez de la Globurile de Aur 2026, a necesitat 323 de ore de muncă
Rochia Chanel a Selenei Gomez de la Globurile de Aur 2026, a necesitat 323 de ore de muncă
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Primul abandon de la Survivor 2026. Concurenta care a cedat, la un pas sa plece din Dominicană
Primul abandon de la Survivor 2026. Concurenta care a cedat, la un pas sa plece din Dominicană
Află cine este creierul din spatele imperiului financiar Zlatan. Povestea femeii care a refuzat să ...
Află cine este creierul din spatele imperiului financiar Zlatan. Povestea femeii care a refuzat să fie „doar soția unui fotbalist”
Vezi toate știrile
×