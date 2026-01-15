Acasă » Știri » Cele mai nervoase paste din Sicilia, făcute cu dragoste, foc și dramă de Pasta Queen

Cele mai nervoase paste din Sicilia, făcute cu dragoste, foc și dramă de Pasta Queen

15/01/2026 | 07:30
Cele mai nervoase paste din Sicilia, făcute cu dragoste, foc și dramă de Pasta Queen
Pasta queen, sursa- CANCAN.RO

Amore mio, Tesoro mio, apropie-te un pic. Astăzi nu gătim „ceva rapid”, nu, no, no. Astăzi facem paste all’arrabbiata siciliana, pastele alea care nu cer voie, care intră în viața ta cu bocancii și îți spun direct: Dai! Trăiește! Eu sunt Pasta Queen și te avertizez cu toată dragostea: aici e foc, e pasiune, e Sicilia pură. Mamma mia, che figata!

De ce „arrabbiata” și de ce din Sicilia

Piccola mea, „arrabbiata” nu e doar un cuvânt care sună bine pe meniu. Este o stare de spirit. Este temperamentul sicilian pus direct în farfurie, fără filtru, fără diplomație. Pastele astea sunt „nervoase” pentru că Sicilia nu e despre jumătăți de măsură: ori iubești, ori urli, ori mănânci iute până îți dau lacrimile. Che palle pentru mâncarea fadă, pentru sosurile cuminți care nu spun nimic și nu transmit nimic.

În Sicilia, mâncarea e emoție pură. Arrabbiata înseamnă soare care arde, oameni care vorbesc tare, mâini care gesticulează și inimi care bat repede. Când pui chilli în tigaie, nu pui doar iuțeală, pui caracter. De asta aceste paste nu se mănâncă în tăcere, ci cu „Mamma mia!”, „Ma dai!” și „Non ci credo cât sunt de bune!”.

O poveste cu foc, grabă și geniu sicilian

Legenda spune că, prin anii ’20, într-o trattoria mică din Catania, un client a cerut ceva extrem: paste foarte, foarte picante. Bucătarul, prins între comenzi, căldură și nervi, a improvizat. A aruncat în tigaie roșii, usturoi, chilli, piper și ulei și a zis aproape nervos: „Ma va’!”. Nu era o rețetă scrisă, era instinct pur.

Când clientul a gustat, focul l-a lovit direct. A râs, a transpirat, a ridicat tonul și a exclamat: „Mamma mia, pastele astea mă fac să mă enervez!”. Exact din acel moment s-a născut numele. O mâncare creată din grabă, temperament și geniu pur. Che roba, vero?

Ingredientele – puține, dar cu personalitate

4 linguri ulei de măsline extravirgin

2–3 căței de usturoi

2 ardei iuți roșii

2 linguri pastă de roșii

400 g roșii tocate (proaspete sau din conservă)

1 linguriță miere lichidă

Sare și piper

2 linguri pătrunjel sau busuioc proaspăt

200 g penne sau altă pastă scurtă

Parmezan proaspăt ras

Sosul – aici începe drama adevărată

Cucciolo, sosul nu se face în grabă. Încălzești uleiul de măsline și lași usturoiul și chilli-ul să se înmoaie lent, la foc mic. Nu prăjești, nu arzi, nu te grăbești. Bucătăria începe să miroasă a sud, a vară, a promisiuni. Dacă arzi usturoiul, e „Accidenti!” și o iei de la capăt.

Când adaugi roșiile și pasta de roșii, începe magia adevărată. Sosul fierbe încet, se leagă, devine gros, intens, concentrat. Mierea intră discret, nu pentru dulce, ci pentru echilibru. Lași totul să fiarbă o oră, pentru că lucrurile bune nu se grăbesc niciodată. Uffa, ce miros!

Pasta – al dente sau deloc, altfel Che palle!

Vita mia, aici nu negociem. Pasta se fierbe în apă cu sare cât Marea Mediterană, nu „un pic să aibă gust”. Sarea trebuie să se simtă, pentru că pastele sunt baza, scheletul acestui spectacol. Le fierbi al dente, pentru că pastele moi sunt o tragedie națională, capisci? Ma dai!

Când le scoți din apă, nu le abandona într-o strecurătoare tristă. Le arunci direct în tigaia cu sos, cu sunet, cu energie, cu intenție. Amesteci hotărât, ca un sicilian care știe ce vrea de la viață. Dacă sosul cere, adaugi puțină apă de la paste — aur lichid, Angioletto — ca să lege totul într-o îmbrățișare picantă, roșie, pasională. Aici se face legătura definitivă. Che bello!

Finalul care te face să taci… apoi să exclami

Când pastele sunt gata, le servești fierbinți, nu călduțe, nu „merge și așa”. Deasupra, parmezan proaspăt ras, generos, fără zgârcenie. Verdeață proaspătă, busuioc sau pătrunjel, doar cât să-ți spună „sunt viu”. Prima furculiță te lovește cu foc. A doua te face să zâmbești. A treia te face să închizi ochii și să spui „Non ci credo…”.

Asta e mâncare care te face să transpiri puțin, să râzi puțin și să vorbești mai tare decât de obicei. E genul de farfurie care oprește conversația pentru câteva secunde, apoi o reaprinde cu și mai mult foc. Che figata, pe bune!

Sfaturi de la Pasta Queen, cu drag și adevăr

Nu mânca aceste paste pe fugă, Cuore mio. Arrabbiata nu e pentru pauza de prânz tristă sau pentru mâncat în fața telefonului. Sunt paste care cer prezență, vin bun, oameni dragi și gesturi largi. Se mănâncă cu „Mamma mia!”, cu „Bravo!”, cu „Mai vreau!”.

Nu-ți fie frică de iuțeală, dar respect-o. Ajusteaz-o, joacă-te cu ea, dar nu o elimina. Fără foc, nu e arrabbiata. Fără emoție, nu e Sicilia. Fără pasiune, nu e viață.

Acum spune-mi, Zuccherino, nu-i așa că pastele astea nu doar se mănâncă, se trăiesc?

