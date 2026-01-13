Limoncello Tiramisù, amore mio! Desertul solar al Italiei, spus pe limba inimii de Pasta Queen

Amore mio, apropie-te. Astăzi nu vorbim despre un desert oarecare, ci despre o stare de spirit. Limoncello Tiramisù este acel dolce care te face să spui din prima lingură Mamma mia! și să uiți de orice grijă. Este proaspăt, elegant, plin de lumină și exact genul de desert care ți se adresează direct: Cuore mio, viața e frumoasă.

Invenție pescărească sau mânăstirească? În orice caz spunem: Amin!

Tesoro mio, tiramisù este unul dintre cele mai iubite deserturi italiene tocmai pentru că se reinventează cu ușurință. Dacă varianta clasică, cu espresso, este despre confort și profunzime, Limoncello Tiramisù este despre prospețime, vară și bucurie pură. Limoncello, deși mai tânăr decât grappa, are o poveste fermecătoare, născută pe stâncile însorite ale Coastei Amalfi. Unii spun că pescarii îl beau dimineața ca tonic, alții jură că rețeta vine din mănăstiri, dintr-un vechi rosoli. Non ci credo? Ma dai! Important este că gustul lui aduce soarele direct în desert.

Ingrediente (attenzione, sunt importante!)

5–6 lămâi netratate

5 ouă mari

1 cană zahăr

1 ½ căni lichior limoncello

1 cană apă

aproximativ 450 g mascarpone, la temperatura camerei

circa 40 pișcoturi savoiardi italiene

Preparazione

Cuore mio, magia începe cu lămâile. Coaja lor parfumată și sucul proaspăt sunt sufletul acestui desert. Gălbenușurile se bat cu zahăr și limoncello pe bain-marie până se transformă într-un zabaglione aerat, luminos, care te face să spui Che bello! Nu te grăbi. Dai! Răbdarea este ingredientul secret.

Mascarponele se îmblânzește ușor, primește coaja de lămâie și devine catifelat. Albușurile, bătute separat, aduc lejeritate. Totul se împletește încet, cu mișcări largi, ca o îmbrățișare. Bravo! Bravissimo!

Piccolo, acum vine partea serioasă: siropul. Limoncello, suc de lămâie, apă și zahăr fierb împreună, iar alcoolul se evaporă, lăsând în urmă aromă și prospețime. Savoiardele se scufundă rapid, foarte rapid. Dacă le lași prea mult, che palle! se rup. Atenzione!

Vita mia, asamblarea este un ritual. Un strat perfect de biscuiți, un strat generos de cremă, apoi iar biscuiți și iar cremă. Netezești, acoperi și pui la rece. Uffa! Știu, așteptarea e grea. Dar acest tiramisù are nevoie de timp ca să devină irezistibil.

După câteva ore, tai o felie și vezi straturile clare, curate, luminoase. Gustul este proaspăt, echilibrat, elegant. Che figata!

La mia gioia, acesta nu este doar un desert. Este Italia, spusă încet, direct ție.

