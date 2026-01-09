Pasta Queen ne învață să facem Spaghetti alla Puttanesca. Adevărate, fără vrăjeală, ca-n Napoli, noaptea târziu

Dai, vieni qua! Când Pasta Queen vorbește, noi scoatem tigaia. Astăzi nu facem paste „inspirate”, „reinterpretate” sau „de dietă”, ci Spaghetti alla Puttanesca așa cum se făceau pe vremuri: rapide, aromate, obraznice și imposibil de refuzat. Paste de miezul nopții, născute din foame, poftă și un pic de scandal. Caro cititor, prego, intrăm direct în bucătăria Napoletană.

Puttanesca, amore mio

Spaghetti alla puttanesca nu sunt paste cuminți. Sunt zgomotoase, parfumate, sărate cât trebuie și gata fix când pastele sunt al dente. În Napoli, lumea nu le zicea „puttanesca”, ci „aulive e chiapparielle” – adică măsline și capere, fără filosofie. Restul? Ulei de măsline, usturoi, roșii, oregano, pătrunjel și foc iute.

Legenda spune clar: sosul se face cât fierbe pasta. Atât. Dacă durează mai mult, deja e altă mâncare, porca miseria!

De ce se numește puttanesca?

Aici lucrurile devin… picante. Sunt două tabere. Prima zice că rețeta s-a născut în anii ’50, în Ischia, la o petrecere unde lumea flămândă i-a cerut arhitectului Sandro Petti „orice prostie”. El a pus în tigaie ce avea: usturoi, ulei, roșii, măsline, capere și mult pătrunjel. A numit-o inițial „puttanata”, apoi a îmblânzit titlul în puttanesca, că suna mai bine pe meniu.

A doua variantă, mai savuroasă, spune că pastele au apărut în cartierele spaniole din Napoli, prin bordeluri. Se făceau repede, miroseau irezistibil și țineau clienții pe aproape. Culorile sosului rivalizau cu rochiile doamnelor, iar numele spune tot amore mio!

Important: în versiunea originală NU erau anșoa. Alea au apărut mai târziu, prin Lazio, la Gaeta. Napoliul clasic e senza. Dar noi facem cu!

Rețeta adevărată – fără perdea

Pentru 4 persoane

Timp: 30 de minute

Calorii: cine mai numără?

Ingrediente

400–500 g spaghetti sau linguine

ulei de măsline bun

2–4 căței de usturoi, zdrobiți

5 fileuri de anșoa (50 de grame) tăiate fin

fulgi de chilli, după curaj

120 g măsline negre, fără sâmburi

2 linguri capere

1 conservă de roșii (400 g)

oregano

pătrunjel proaspăt

sare, piper

Preparazione

Pui uleiul în tigaie, foc mediu. Intri cu usturoiul și chilli-ul, amesteci atent. Acum vine celebra anșoa.O pui în ulei și o lași să se topească, amestecând. Nu trebuie să se vadă, trebuie să se simtă. Adaugi măslinele, caperele și roșiile. Lași să fiarbă ușor 15 minute, fără capac. Între timp, fierbi pastele în apă bine sărată. Le scurgi al dente și le arunci direct în sos. Amesteci, presari pătrunjel și gata. Buon appetito!

Farfuria e goală, vinul e rece, iar noi suntem pregătiți să ne urcăm pe corabie, ca niște marinari napolitani. Pasta e simplă, povestea e mare, iar gustul,mamma mia! Caro, prego, arrivederci! Napoli ne așteaptă!

CITEȘTE ȘI: Șerbet de lămâie ca pe Coasta Amalfi: Pasta Queen zice „andiamo!”, noi zicem „mai pune o cupă!”

Pici Pasta cu Spanac – dacă le gătești, ești quasi italiano ar spune Pasta Queen