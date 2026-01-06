Pici Pasta cu Spanac – dacă le gătești, ești quasi italiano ar spune Pasta Queen

Ce par la prima vedere niște păstăi de fasole verde foarte optimiste sunt, de fapt, celebrii pici din Toscana, îmbrăcați în verde de spanac și bună dispoziție. Paste groase, hand-rolled cu amore, care nu cer perfecțiune, ci veselie, râsete și mult „mamma mia!”. Atenție: după această rețetă s-ar putea să vorbești mai tare, să gesticulezi excesiv și să spui „va bene” fără motiv.

Rețetă de paste cu spanac

Pici sunt verișorii rustici ai spaghetelor – mai groși, mai imperfecți, mai cu personalitate. Se fac cu mâna, fără stres, fără riglă, fără chef de perfecțiune. Dacă ies strâmbi? Perfetto! Așa trebuie. În Italia, pastele perfecte sunt suspecte. Aici vrem autenticità.

Spanacul le dă culoarea aceea verde-wow, de parcă pastele au fost la spa în Toscana. Important: spanacul trebuie bine, bine uscat, altfel aluatul devine prea moale și începe drama. Și nimeni nu vrea dramă înainte de paste (doar după, când se termină).

Ingrediente (pentru 2 porții fericite)

150 g baby spanac

230 g făină

1 cățel de usturoi

250 g roșii cherry

sare, pepe, amore

20 g semințe de floarea-soarelui (economico, dar geniale)

5 linguri ulei de măsline

1 linguriță chilli flakes (un pic de foc, ca italienii ?)

120 ml apă de la paste

parmigiano & coajă de lămâie pentru finalul spectaculos

Mod de preparare paste cu spanac:

1. Aluatul – momentul Play-Doh nostalgic

Pui spanacul, făina și sarea la blender. Mixezi până devine un aluat verde, elastic, care nu se lipește. Dacă se lipește, mai adaugi făină. Dacă nu se lipește deloc, ești un maestro.

2. Rularea – fără stres, fără rușine

Rupe bucățele mici de aluat și rulează-le cu mâna în șnururi subțiri. Nu trebuie să fie egale. Unele lungi, altele mai scurte – ca viața. Presară făină și lasă-le să aștepte gloria.

3. Sosul – aici începe opera

Prăjești ușor semințele. Le scoți. În aceeași tigaie: ulei, usturoi, chilli. Mamma mia ce miroase! Adaugi roșiile și le lași să se înmoaie puțin.

4. Finalul apoteotic

Fierbi pici. Când plutesc, sunt gata (ca italienii pe plajă). Le muți direct în tigaie, adaugi apă de paste, amesteci energic, potrivești de sare și piper.

Servești cu parmezan, coajă de lămâie și semințele crocante. Spui tare: BUONISSIMO! ?

Dacă ai făcut pastele astea, e oficial: ești onorary italian. Poți vorbi tare, poți mânca direct din tigaie și ai voie să spui că bunica ta le facea mai bune.

