Singurele „spaghetti bolognese" acceptate de Pasta Queen: adevărul delicios despre tagliatelle, ragù și dragostea italiană pentru mâncare

De: Paul Hangerli 19/01/2026 | 07:30
Pasta queen, sursa- CANCAN.RO

„Amore mio, fermati un attimo!” – dacă ai mâncat vreodată „spaghetti bolognese”, Pasta Queen vine cu o veste care îți va zgudui farfuria și sufletul. În stilul ei direct, glumeț și tandru, Pasta Queen ne spune clar: singura combinație autentică, aprobată, parafată și iubită în Italia este tagliatelle al ragù alla bolognese. Restul? Uffa! che palle! Hai să înțelegem de ce, cu istorie, emoție și o rețetă care nu minte niciodată.

Istoria tagliatellelor, lungi cât tradiția, aurii ca iubirea

Tagliatelle sunt o pastă proaspătă cu ou, lungă și delicată, specialitate a nordului Italiei, mai ales din regiunea Emilia-Romagna. Tradițional, cuore mio, ele nu se fac la mașină, ci cu sucitorul de lemn, pe masă de lemn. De ce? Pentru că lemnul dă pastei o textură ușor grunjoasă, iar sosul, la mia gioia, se agață de ea ca dragostea adevărată. Aluatul se întinde într-un cerc mare, se pliază și se taie în fâșii, iar numele vine din verbul italian tagliare – „a tăia”.

Legenda spune că tagliatellele ar fi fost inspirate de părul blond al Lucreziei Borgia, la începutul anilor 1500. O poveste frumoasă, che bello!, dar inventată mult mai târziu, în anii ’30. Adevărul este că tagliatellele apar în scrieri culinare încă din secolul al XVI-lea și sunt adânc înrădăcinate în viața și imaginația bolognezelor. În Bologna se spunea: „Conti corti e tagliatelle lunghe” – facturi mici și tagliatelle lungi. Ma dai!, ce filozofie de viață!

De ce nu spaghetti? Pasta Queen spune clar: Non ci credo!

Ragù alla bolognese este un sos dens, lent, bogat în carne. Spaghetti sunt prea netede, prea alunecoase, tesoro mio. Tagliatelle au suprafață poroasă și țin sosul exact unde trebuie. De aceea, în Italia, nu vei primi niciodată spaghetti bolognese. Accidenti! Este o chestiune de respect față de tradiție.

Atât de serioasă este treaba, încât în 1972, rețeta oficială de tagliatelle al ragù alla bolognese a fost înregistrată la Camera de Comerț din Bologna. Lățimea perfectă a tagliatellelor gătite trebuie să fie de 8 mm, adică exact 1/12.270 din înălțimea celebrului turn Torre degli Asinelli. Da, cucciolo, italienii măsoară pastele cu arhitectura!

Rețeta autentică, spusă cu dragoste și autoritate

Acum fii atent, vita mia, și notează, pentru că Pasta Queen te vede și te judecă blând din bucătărie.

Ingrediente (cantități europene):
– 450 g tagliatelle proaspete cu ou
– 340 g carne de vită tocată grosier
– 150 g pancetta crudă, neafumată
– 300 ml passata de roșii
– 180 ml supă de vită
– 2 morcovi
– 2 tije de țelină apio
– ½ ceapă mică
– 120 ml vin roșu sec (sau alb sec)
– 120 ml lapte integral
– ulei de măsline extravirgin
– sare

Cum se prepară

Pancetta se prăjește prima, bravissimo!, ca să-și lase aroma. Se adaugă legumele tocate fin, apoi carnea. Se stinge cu vin, se adaugă supa și roșiile, apoi sosul fierbe încet, minimum două ore. Laptele vine la final, zuccherino, pentru rotunjirea gustului și culoarea aceea caldă, portocalie. Tagliatellele se fierb al dente, se amestecă direct cu sosul și se servesc imediat, cu Parmigiano Reggiano ras. Mamma mia!

„Piccolo, dacă vrei bolognese adevărat, respectă pastele.” Tagliatelle al ragù nu sunt doar mâncare, sunt identitate, istorie și iubire. Spaghetti bolognese? Ma va’! În Bologna, asta nici nu există.

