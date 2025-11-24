Acasă » Știri » Știri externe » Divorț inevitabil: omul președintelui, în centrul unei furtuni amoroase!? Primele declarații după ce soția lui a apărut fără verighetă

Divorț inevitabil: omul președintelui, în centrul unei furtuni amoroase!? Primele declarații după ce soția lui a apărut fără verighetă

De: Daniel Matei 24/11/2025 | 13:41
Divorț inevitabil: omul președintelui, în centrul unei furtuni amoroase!? Primele declarații după ce soția lui a apărut fără verighetă
Sursa foto: Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

De ceva timp, în presa de peste Ocean circulă zvonuri legate de o eventuală despărțire a vicepreședintelui Statelor Unite, JD Vance și a soției sale, Usha.

Iar acum, purtătorul de cuvânt al acesteia din urmă a luat pentru prima dată poziție în această privință, infirmând zvonurile potrivit cărora soții Vance ar intenționa să se despartă, scrie Page Six.

Zvonurile despre eventuale neînțelegeri între Usha și JD au început să circule după ce soția vicepreședintelui nu și-a purtat verigheta în timpul vizitei sale la Camp Lejeune, un centru militar din Jacksonville, Carolina de Nord, pe 19 noiembrie. Prezentă la un eveniment organizat în incinta bazei militare, Usha Vance a apărut alături de prima doamnă a SUA, Melania Trump, însă jurnaliștii au observat că soția vicepreședintelui american nu își purta verigheta.

Melania Trump și Usha Vance. Sursa foto: Profimedia

De ce a apărut Usha Vance în public fără verighetă

Deși apariția publică a acesteia a alimentat o serie de speculații mai vechi cu privire al un eventual divorț, purtătorul de cuvânt al Ushei Vance a explicat că între cei doi nu există disensiuni și nu este vorba despre un divorț. Pur și simplu, Usha Vance a uitat să își pună verigheta înaintea evenimentului, a explicat purtătorul său de cuvânt.

Scenă incredibilă pe aeroportul din Köln: doi ROMÂNI, filmați când alergau pe pistă după un avion Wizz Air. Cum au ajuns acolo
Scenă incredibilă pe aeroportul din Köln: doi ROMÂNI, filmați când alergau pe pistă...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Usha Vance are trei copii cu vicepreședintele american: Ewan, în vârstă de 8 ani, Vivek, în vârstă de 5 ani și Mirabel, de 3 ani.

„[Usha este] o mamă a trei copii mici, care spală multe vase, face multe băi și uneori își uită verigheta”, a declarat purtătorul de cuvânt într-un comunicat pentru revista People.

Usha, în vârstă de 39 de ani, și JD, în vârstă de 41 de ani, s-au căsătorit în 2014, după ce s-au cunoscut la Facultatea de Drept din cadrul Universității Yale.

Zvonurile despre o eventuală despărțire au fost alimentate și de îmbrățișarea lui JD Vance cu Erika Kirk la un eveniment Turning Point USA luna trecută, imagine care a devenit virală.

JD Vance și Erika Kirk. Sursa foto: Profimedia

Kirk, văduva activistului politic de dreapta Charlie Kirk, care a fost împușcat mortal în septembrie, l-a îmbrățișat călduros pe politician pe scenă, stârnind discuții pe rețelele de socializare.

„Nimeni nu-l va înlocui vreodată pe soțul meu. Dar văd unele asemănări între soțul meu și JD Vance. Eu văd”, a declarat Erika Kirk la acea dată.

Erika, în vârstă de 37 de ani, a lăudat-o anterior pe Usha Vance pentru sprijinul acordat la slujba de pomenire a lui Charlie.

JD Vance a stârnit controverse și în octombrie, când a spus că speră ca Usha, care a crescut într-o familie hindusă, să se convertească în cele din urmă la credința catolică, amintește Page Six.

CITEȘTE ȘI:

Bărbat înarmat, prezent la slujba de înmormântare a lui Charlie Kirk! Detalii de ultimă oră

Cine îl poate urma pe Donald Trump la Casa Albă. Poate ajunge primul președinte milenial din istoria SUA

Tags:
Iți recomandăm
Primele imagini cu P .Diddy la închisoare. A încălcat, deja, regulile
Showbiz internațional
Primele imagini cu P .Diddy la închisoare. A încălcat, deja, regulile
Meghan Markle pregătește divorțul de Harry! Suma colosală care ar fi la mijloc
Showbiz internațional
Meghan Markle pregătește divorțul de Harry! Suma colosală care ar fi la mijloc
Vremea se încălzește zilele următoare, apoi se răcește brusc. Vezi prognoza pe următoarele două săptămâni
Mediafax
Vremea se încălzește zilele următoare, apoi se răcește brusc. Vezi prognoza pe următoarele...
Schimbări majore pentru 2 zodii în decembrie 2025. Oportunitățile bat la ușă pentru acești nativi, la final de an
Gandul.ro
Schimbări majore pentru 2 zodii în decembrie 2025. Oportunitățile bat la ușă pentru...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre platforme, dar și despre psihicul uman
Adevarul
Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre...
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de...
Doi români au fugit pe pistă la Köln ca să oprească un avion Wizz Air
Mediafax
Doi români au fugit pe pistă la Köln ca să oprească un avion...
Parteneri
Mihaela Rădulescu, din nou la tv! Prima apariție după moartea lui Felix Baumgartner
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mihaela Rădulescu, din nou la tv! Prima apariție după moartea lui Felix Baumgartner
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont pentru a slăbi: „Nu țin dietă” La ce aliment a renunțat de tot?
Click.ro
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
Imagini virale cu doi români care aleargă pe pista aeroportului din Koln pentru a prinde avionul spre București
Digi24
Imagini virale cu doi români care aleargă pe pista aeroportului din Koln pentru a prinde...
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
Promotor.ro
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi disponibil pe dispozitivele cu Snapdragon
go4it.ro
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi...
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Schimbări majore pentru 2 zodii în decembrie 2025. Oportunitățile bat la ușă pentru acești nativi, la final de an
Gandul.ro
Schimbări majore pentru 2 zodii în decembrie 2025. Oportunitățile bat la ușă pentru acești nativi,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum va fi vremea de Crăciun 2025, conform meteorologilor Easeweather? Temperaturi neobișnuite pentru România
Cum va fi vremea de Crăciun 2025, conform meteorologilor Easeweather? Temperaturi neobișnuite pentru România
Dana Rogoz și aventura cu trenul prin Europa: o vacanță de neuitat alături de familie
Dana Rogoz și aventura cu trenul prin Europa: o vacanță de neuitat alături de familie
Trucul banal care îți poate reduce factura la căldură cu 25%! Ce trebuie să faci la începutul sezonului ...
Trucul banal care îți poate reduce factura la căldură cu 25%! Ce trebuie să faci la începutul sezonului rece
Băiatul-fenomen de la Pro TV se întoarce: „Nu a fost deloc ușor” | EXCLUSIV
Băiatul-fenomen de la Pro TV se întoarce: „Nu a fost deloc ușor” | EXCLUSIV
Primele imagini cu P .Diddy la închisoare. A încălcat, deja, regulile
Primele imagini cu P .Diddy la închisoare. A încălcat, deja, regulile
O tânăra a murit la doar 23 de ani, după ce i-a scris lui ChatGPT. Ce i s-a întâmplat
O tânăra a murit la doar 23 de ani, după ce i-a scris lui ChatGPT. Ce i s-a întâmplat
Vezi toate știrile
×