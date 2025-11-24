Divorț inevitabil: omul președintelui, în centrul unei furtuni amoroase!? Primele declarații după ce soția lui a apărut fără verighetă

De ceva timp, în presa de peste Ocean circulă zvonuri legate de o eventuală despărțire a vicepreședintelui Statelor Unite, JD Vance și a soției sale, Usha.

Iar acum, purtătorul de cuvânt al acesteia din urmă a luat pentru prima dată poziție în această privință, infirmând zvonurile potrivit cărora soții Vance ar intenționa să se despartă, scrie Page Six.

Zvonurile despre eventuale neînțelegeri între Usha și JD au început să circule după ce soția vicepreședintelui nu și-a purtat verigheta în timpul vizitei sale la Camp Lejeune, un centru militar din Jacksonville, Carolina de Nord, pe 19 noiembrie. Prezentă la un eveniment organizat în incinta bazei militare, Usha Vance a apărut alături de prima doamnă a SUA, Melania Trump, însă jurnaliștii au observat că soția vicepreședintelui american nu își purta verigheta.

De ce a apărut Usha Vance în public fără verighetă

Deși apariția publică a acesteia a alimentat o serie de speculații mai vechi cu privire al un eventual divorț, purtătorul de cuvânt al Ushei Vance a explicat că între cei doi nu există disensiuni și nu este vorba despre un divorț. Pur și simplu, Usha Vance a uitat să își pună verigheta înaintea evenimentului, a explicat purtătorul său de cuvânt.

Usha Vance are trei copii cu vicepreședintele american: Ewan, în vârstă de 8 ani, Vivek, în vârstă de 5 ani și Mirabel, de 3 ani.

„[Usha este] o mamă a trei copii mici, care spală multe vase, face multe băi și uneori își uită verigheta”, a declarat purtătorul de cuvânt într-un comunicat pentru revista People.

Usha, în vârstă de 39 de ani, și JD, în vârstă de 41 de ani, s-au căsătorit în 2014, după ce s-au cunoscut la Facultatea de Drept din cadrul Universității Yale.

Zvonurile despre o eventuală despărțire au fost alimentate și de îmbrățișarea lui JD Vance cu Erika Kirk la un eveniment Turning Point USA luna trecută, imagine care a devenit virală.

Kirk, văduva activistului politic de dreapta Charlie Kirk, care a fost împușcat mortal în septembrie, l-a îmbrățișat călduros pe politician pe scenă, stârnind discuții pe rețelele de socializare.

„Nimeni nu-l va înlocui vreodată pe soțul meu. Dar văd unele asemănări între soțul meu și JD Vance. Eu văd”, a declarat Erika Kirk la acea dată.

Erika, în vârstă de 37 de ani, a lăudat-o anterior pe Usha Vance pentru sprijinul acordat la slujba de pomenire a lui Charlie.

JD Vance a stârnit controverse și în octombrie, când a spus că speră ca Usha, care a crescut într-o familie hindusă, să se convertească în cele din urmă la credința catolică, amintește Page Six.

