De: Beatrice Dumitru 15/10/2025 | 13:22
CANCAN.RO i-a făcut dosarul Andrei Volos. Cu cine se afișa soţia lui Lele înainte ca el s-o ducă la altar! Ipostazele incendiare alături de Jador, Luis Gabriel, Tzancă și... surpriză!
Lele va înnebuni când își va reaminti cât de… deschisă era soția sa, Andra Volos, acum câțiva ani! Proaspăt ieșită de la Puterea Dragostei, tânăra speranța a colaborat cu o sumedenie de maneliști! De la Tzancă Uraganu și Luis Gabriel la Jador și Leo de la Kuweit! CANCAN.RO i-a făcut dosarul șatenei și vă arată cât de prietenoasă era pe vremea când era singurică și neliniștită!

Pe lângă faptul că dă țepe la nuntă și strică cea mai frumoasă zi din viața unor tineri, așa cum v-am dezvăluit zilele trecute AICI, Lele este foc și pară la adresa lui Jador! 😂 Cei doi maneliști își aruncă vorbe grele, fără cenzură, dovadă că cearta este reală, deși mulți au crezut inițial că este doar o strategie de marketing. Acum, cârcotașii cred că motivul ascuns al conflictului ar fi nimeni alta decât Andra Volos, soția lui Lele, cu care acesta are și o fetiță. Odată cu aprinderea scandalului, au început să iasă la suprafață din ce în ce mai multe imagini cu șatena și Jador, iar gurile rele se întreabă dacă nu cumva, înainte de a deveni mamă și soție, tânăra s-ar fi iubit cu acesta din urmă!

Ce-i drept, ar fi cam ciudat, ținând cont că Andra s-a iubit ani buni cu Bogdan Mocanu, amicul lui Jador! Știți cum este însă, niciodată nu se știe, mai ales că Bogdan a făcut o serie de declarații destul de urâte la adresa domnișoarei, din care s-a subînțeles că aceasta i-a fost infidelă! Într-un interviu CANCAN EXCLUSIV, influencerul relata cum a găsit-o pe actuala lui Lele la masă cu alt bărbat! Fără pic de rușine, după ce înainte cu o seară fusese în patul lui, Andra s-ar fi afișat deja cu altul!

Eram cu Jador în oraș și am primit mesaj că era la un restaurant cu altcineva, de mână. M-am dus să văd și eu, eram cu frații Tate și mai mulți prieteni la o masă de lângă. Am observat că era cu un băiat. M-am dus la ea, am întrebat-o cine e, mi-a zis că-s doar prieteni.

Atunci am ridicat tonul la ea, pentru că era evident că nu erau doar prieteni, iar respectivul m-a luat de mână și mi-a zis că e femeia lui, adică femeia cu care fusesem eu la mine acasă, fix cu o seară înainte, adică nevasta mea.

Am ieșit apoi afară cu el. A fost un conflict, am vrut să ne rezolvăm problemele ca bărbații, să zic așa. Înainte să începem însă, mi-a zis că se vede că nu sunt din București, pentru că aici azi e cu tine, mâine cu altul, mâine cu altul, a povestit Bogdan despre soția lui Lele. 

Până să ajungem la maneliștii cu care Andra se tot poza, vă amintim că tânăra s-a iubit și cu un bărbat însurat. Evident, ea nu știa că soția îl aștepta acasă, vă dați seama că a fost o victimă! 😂 Când individul a început să o hărțuiască și voia să îi spargă ușa, șatena l-a filmat și a pus totul pe Internet.

Uite cât e de pe**l… Să-mi spargă mie ușa… Disperatul dra****i! Sparge ușa, că tu o plătești. Sparge-o! Băi, pleacă de aici, te rog eu mult. Pleacă sau chem Poliția sau pe nevastă-ta. Vrei să o chem pe nevastă-ta? Pleacă odată de aici, ter*******e, urla Andra, în timp ce nu putea scăpa de bărbatul cu soție acasă, înainte sa devină soția lui Robert Lele.

Andra Volos, party animal înainte de a deveni mamă. (SURSA: TIK TOK)

Dosarul Andrei Volos: Luis Gabriel, Tzancă, Leo de la Kuweit…

Așa cum spuneam, înainte să devină femeie de casă, Andra Volos era extreeeem de sociabilă, mai ales când venea vorba despre cântăreți, dovadă că și ea are un spirit artistic! În timp ce mulți cred acum că Lele îl atacă pe Jador pentru că ar fi avut o treabă cu soția sa, CANCAN.RO a analizat mai atent și a făcut o trecere în revistă a câtorva vedete cu care șatena se afișa în trecut.

Primul dintre el este Tzancă Uraganu! Înainte ca Tzancă să se cupleze cu Marymar, iar Andra cu Lele, cei doi se postau pe Tik Tok împreună. Și ce mai zâmbea tânăra, semn că manelistul chiar o… amuza pe cinste!

Andra, cu gura până la urechi alături de Tzancă Uraganu. (SURSA: TIK TOK)

Al doilea artist cu care Andra obișnuia să se filmeze este nimeni altul decât Luis Gabriel! Nici pe el nu l-a ratat nevasta lui Lele! Pasionată din fire de artă și postări pe social media, aceasta a imortalizat și momentele petrecute alături de soțul lui Haziran! Ba mai mult, cântărețul o și pupa pe frunte. Părintește, bineînțeles! 😂

Luis Gabriel, sărut pe frunte pentru Andra Volos. (SURSA: TIK TOK)

Trecem mai departe și vă arătăm imagini cu Andra și… Leo de la Kuweit! Cu el, domnișoara nu doar că s-a filmat preț de câteva secunde, ci a scos și o piesă. Așa cum ziceam, fire de artistă, domnule! Întotdeauna, soția lui Lele s-a învârtit printre cele mai mari nume. Poate, poate fură și ea meserie, nu?

Nici Leo n-a scăpat! Andra l-a… pozat! (SURSA: TIK TOK)

Îl amintim acum și pe Nikolas Sax! Nu vrem să fim cârcotași, căci acum Lele și Nikolas s-au aliat și îl ironizează împreună pe Jador, deci, probabil, în trecut Andra și Sax erau doar amici! Nu vrem să credem că ar fi ascuns ceva mai mult!

Andra se poza și cu Nikolas Sax. (SURSA: TIK TOK)

Nu în ultimul rând, vă arătăm și niște imagini cu tânăra mămică și Jador! Pare-se, înainte ca partenerul ei să fie într-un război total cu acesta, șatena chiar îl avea la suflet pe cântăreț! 👅

Andra și Jador, pe vremea când soțul ei și artistul nu se duelau. (SURSA: TIK TOK)

Lăsând puțin maneliștii în spate, înainte să aibă verigheta pe deget, fosta concurentă de la Kanal D era muuuult mai dezinhibată! Alături de fostele sale amice, Andra se rupea la propriu în mișcări provocatoare, pe Tik Tok! Deși se spune că lupul își schibă părul, dar năravul ba, se pare că partenera lui Lele ne demonstrează contrariul! Zău că da! Acum nu doar că nu mai dansează senzual pe Internet, însă se filmează făcând…ciorbă! 😂😂😂

Adio dansuri! Andra a trecut la cratiță! (SURSA: TIK TOK.COM)

