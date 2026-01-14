Acasă » Știri » Sute de pasageri, blocați în aeroport, după o aterizare de urgență. Ce s-a întâmplat după oprirea avionului

De: Andreea Stăncescu 14/01/2026 | 13:25
Sute de pasageri au rămas blocați în aeroport / Sursa foto: Freepik

Un zbor Air France care trebuia să ajungă de la Bengaluru la Paris s-a transformat într-o experiență dificilă pentru sute de pasageri, după ce aeronava a fost nevoită să aterizeze de urgență în Turkmenistan. Țara are reguli stricte de intrare și lipsa documentelor necesare îi împiedică să părăsească aeroportul.

Zborul era programat inițial să decoleze pe 12 ianuarie, la ora 02:00 (ora locală), însă o problemă tehnică a dus la o întârziere de aproape 21 de ore. Aeronava a decolat abia la 23:22, iar pasagerii sperau că vor ajunge fără alte incidente la Paris, după un zbor de aproximativ 10 ore.

După ce avionul a survolat India, Pakistanul și Afganistanul fără probleme, la aproximativ patru ore de la decolare a apărut o defecțiune la unul dintre motoare, în timp ce se afla deasupra sudului Turkmenistanului. Din acest motiv, echipajul a decis să coboare de urgență, iar aeronava a aterizat pe aeroportul din Aşgabat la ora 03:38.

Sursa foto: Pexels

La sol, avionul a fost direcționat într-o zonă izolată a aeroportului, iar pasagerii au rămas blocați, fără un termen clar pentru continuarea zborului. Situația a devenit și mai complicată din cauza regulilor stricte de intrare în Turkmenistan. Toți călătorii au nevoie de viză, care presupune o invitație oficială și costuri suplimentare, iar autoritățile cer și efectuarea unui test Covid-19 la sosire, plătit exclusiv în numerar.

În lipsa vizei, pasagerii nu pot părăsi aeroportul, iar mulți dintre ei reclamă lipsa de sprijin și comunicare atât din partea companiei aeriene, cât și a autorităților locale, în timp ce așteaptă o soluție pentru a-și continua călătoria spre Paris.

„Zborul fratelui meu, AF191, trebuia să decoleze la 2:00, 12 ianuarie, a fost reprogramat pentru 22:00 din cauza problemelor tehnice şi acum este deviat/blocat la Ashgabat. Plecarea este estimată pentru 14 ianuarie, ora 13:00. Fără viză. Helpline-ul Air France are 45 de minute de aşteptare şi nu oferă răspunsuri clare. Dacă aeronava are probleme, trebuie să se găsească urgent alternative şi să se asigure siguranţa pasagerilor şi modul în care ne putem conecta cu familia”, a transmis ruda unui pasager.

