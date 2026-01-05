Acasă » Știri » Succesiune 2026. Cum se impart bunurile după ce a intrat în vigoare noua lege

Succesiune 2026. Cum se impart bunurile după ce a intrat în vigoare noua lege

De: David Ioan 05/01/2026 | 16:28
Succesiune 2026. Cum se impart bunurile după ce a intrat în vigoare noua lege
Succesiune 2026. Cum se impart bunurile după ce a intrat în vigoare noua lege

După moartea unei persoane, patrimoniul acesteia nu rămâne fără titular, ci este transmis moștenitorilor conform legislației în vigoare sau dispozițiilor testamentare.

Procedura prin care se stabilește cine are dreptul să moștenească și ce parte din avere revine fiecăruia este cunoscută sub denumirea de dezbatere succesorală.

Noua lege a succesiunii a intrat în vigoare

În anul 2026, regulile privind moștenirea legală continuă să fie reglementate de Codul civil, iar înțelegerea cotelor succesorale rămâne esențială pentru evitarea conflictelor între rude.

Dezbaterea succesiunii se desfășoară, în mod obișnuit, la notarul public. Acesta verifică documentele, identifică moștenitorii legali sau testamentari și stabilește cotele ce le revin. Procedura poate fi soluționată și în instanță, însă această variantă este utilizată în special atunci când apar neînțelegeri între succesibili sau când nu se poate ajunge la un acord amiabil.

Cum se impart bunurile după ce a intrat în vigoare noua lege privind succesiunea

Prima etapă a procesului succesoral este deschiderea moștenirii. Din punct de vedere juridic, succesiunea se consideră deschisă în momentul decesului, iar acest fapt se dovedește prin certificatul de deces sau, în situații excepționale, printr-o hotărâre judecătorească definitivă de declarare a morții.

A doua etapă este devoluțiunea succesorală, adică transmiterea patrimoniului către moștenitori. Deși bunurile trec automat în patrimoniul succesibililor din clipa morții, transferul devine definitiv doar dacă aceștia acceptă moștenirea.

Cum se impart bunurile începând cu acest an

Legea nu impune obligația de a moșteni, astfel că fiecare persoană cu vocație succesorală poate alege între acceptare și renunțare.

Ultima etapă este partajul succesoral. Atunci când există mai mulți moștenitori, bunurile rămân inițial în coproprietate. Partajul reprezintă procedura prin care această stare încetează, fie prin acordul părților, fie printr-o hotărâre judecătorească atunci când nu se poate ajunge la o înțelegere.

În urma partajului, fiecare moștenitor primește bunuri sau valori determinate, în proprietate exclusivă. Stabilirea cotelor succesorale depinde de rudele aflate în viață la data decesului. Un caz frecvent este cel în care defunctul era căsătorit și avea copii.

În această situație, soțul supraviețuitor primește o cotă de un sfert din masa succesorală, iar restul este împărțit în mod egal între descendenți. Dacă unul dintre copii a murit anterior, partea sa este preluată de propriii descendenți.

Testamentul poate modifica distribuirea bunurilor, însă doar în limitele permise de lege. Anumiți moștenitori beneficiază de o rezervă succesorală, iar dacă aceasta este afectată prin donații sau dispoziții testamentare, pot solicita reducerea liberalităților considerate excesive.

CITEŞTE ŞI: Probleme pe aeroportul din Cluj-Napoca! Un avion nu a putut ateriza din cauza vremii. Ce măsură de urgență au luat piloții

Românii care vor rămâne fără locuri de muncă în 2026: „AI le va lua locul”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Culorile anului 2026. Cele 6 nuanțe care vor dicta trendurile în modă
Știri
Culorile anului 2026. Cele 6 nuanțe care vor dicta trendurile în modă
Cum au ajuns Cilia Flores și Nicolas Maduro în fața judecătorilor din America. Imaginile decăderii au făcut înconjurul internetului
Știri
Cum au ajuns Cilia Flores și Nicolas Maduro în fața judecătorilor din America. Imaginile decăderii au făcut înconjurul…
Două săptămâni de iarnă aspră: Cea mai rece zi de iarnă
Mediafax
Două săptămâni de iarnă aspră: Cea mai rece zi de iarnă
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru...
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul „Vietnamului sovietic”
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în...
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova dacă protestele din Iran escaladează
Digi24
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova...
Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie, ziua când CCR se pronunță pe pensiile magistraților
Mediafax
Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie,...
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Click.ro
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de Externe al Poloniei, mesaj pentru Putin
Digi24
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de...
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
go4it.ro
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Culorile anului 2026. Cele 6 nuanțe care vor dicta trendurile în modă
Culorile anului 2026. Cele 6 nuanțe care vor dicta trendurile în modă
Cum au ajuns Cilia Flores și Nicolas Maduro în fața judecătorilor din America. Imaginile decăderii ...
Cum au ajuns Cilia Flores și Nicolas Maduro în fața judecătorilor din America. Imaginile decăderii au făcut înconjurul internetului
Ce probleme de sănătate ar avea Dan Petrescu, de fapt. Am aflat când revine în antrenorat
Ce probleme de sănătate ar avea Dan Petrescu, de fapt. Am aflat când revine în antrenorat
E însărcinată! Fosta vedetă Kanal D a făcut anunțul la începutul lui 2026: „Anul acesta începe ...
E însărcinată! Fosta vedetă Kanal D a făcut anunțul la începutul lui 2026: „Anul acesta începe cu tine, doar noi!”
Fostul soț a adus-o la capătul puterilor! Influencerița abia mai face față, după un an „imposibil”: ...
Fostul soț a adus-o la capătul puterilor! Influencerița abia mai face față, după un an „imposibil”: „Co-parentingul cu el nu e deloc ușor”
Emily Burghelea nu are deloc noroc! A zburat cu un avion avariat și a ajuns iar la poliție: „A primit ...
Emily Burghelea nu are deloc noroc! A zburat cu un avion avariat și a ajuns iar la poliție: „A primit un telefon de la cineva, a întors mașina, nu mai vorbea cu noi, spunea că el e un simplu șofer”
Vezi toate știrile
×