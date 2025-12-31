Se împart bunurile dobândite înainte de căsătorie în cazul unui divorț după un mariaj de 5 ani? Răspunsul avocaților

Multe mituri circulă în jurul drepturilor asupra bunurilor în cazul divorțului, iar unul dintre cele mai întâlnite se referă la durata căsniciei. Mulți cred că bunurile dobândite înainte de căsătorie ar putea fi împărțite dacă mariajul durează cel puțin cinci ani. În realitate, această presupunere este complet falsă și este important să înțelegem cum stau lucrurile conform legii.

Există un mit des întâlnit potrivit căruia bunurile dobândite de fiecare partener înainte de căsătorie ar putea fi împărțite în urma unui divorț, dacă mariajul durează cel puțin cinci ani. Această idee este însă complet falsă.

Potrivit unui avocat specializat în dreptul familiei, acest lucru nu este posibil, indiferent de perioada căsniciei. Bunurile obținute înainte de căsătorie nu se vor împărți niciodată.

„Este adevărat că bunurile dobândite înainte de căsătorie se împart după divorț dacă acesta are loc după 5 ani de căsnicie?”. „Nu. Nu este adevărat, este total fals, nu are nicio urmă de adevăr”, afirmă acesta, respingând clar ideea că bunurile dobândite înainte de căsătorie ar putea fi împărțite în urma unui divorț, indiferent de durata mariajului. Așa că nu trebuie să stați căsătoriți 5 ani de zile ca să aveți parte la bunurile soțului înainte de căsătorie, pentru că lucrul ăsta nu o să se întâmple niciodată”, spune un avocat.

De asemenea, acesta subliniază că intenția de a divorța nu ar trebui să fie influențată de presupusele avantaje materiale legate de timpul petrecut în căsnicie. Cunoașterea acestor aspecte este esențială pentru a evita confuziile și a înțelege exact cum funcționează împărțirea patrimoniului în cazul unui divorț.

„Dacă vreți să divorțați, divorțați după un an, după doi ani, nu mai așteptați 5 ani, pentru că nu o să primiți nimic în plus”, mai spune avocatul.

