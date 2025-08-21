Maya Castellano, fiica Antoniei, și-a arătat iubitul pe TikTok! Fanii în extaz

Maya Castellano, fiica celebrei Antonia, nu mai este doar „fetița artistei”, ci o adolescentă în toată regula care, mai nou, are iubit. Tânăra a decis să-și facă publică relația chiar pe rețelele sociale, unde imaginile cu noul partener au adunat rapid mii de aprecieri și comentarii.

Deși nu petrece foarte mult timp pe Instagram, Maya este mult mai prezentă pe TikTok, acolo unde postează des și își încântă urmăritorii cu fragmente din viața de zi cu zi. Într-un clip recent, tânăra apare în brațele unui băiat, iar gestul tandru a stârnit imediat speculații că între cei doi s-ar fi înfiripat o relație adolescentină.

Maya Castellano are iubit

Maya a publicat pe TikTok mai multe fotografii alături de tânărul care i-a cucerit inima. Cei doi apar extrem de apropiați, iar descrierea atașată postării vorbește de la sine:

„Cel mai bun lucru la mine este dragostea pe care mi-o oferi”, a scris fiica Antoniei.

Adolescenta a primit imediat o avalanșă de reacții pozitive, fanii remarcând cât de mult seamănă cu celebra sa mamă, atât la frumusețe, cât și la stilul vestimentar.

Deși Maya nu a dat prea multe detalii despre băiatul care i-a furat inima, internauții au observat că perechea pare extrem de potrivită. Postarea lor comună i-a transformat instant într-un cuplu urmărit atent pe TikTok.

Maya este fiica cea mare a Antoniei, rezultată din căsătoria cu Vincenzo Castellano, și locuiește în Italia împreună cu tatăl ei. Deși distanța le separă uneori, Antonia a reușit să-și mențină legătura strânsă cu fiica, iar astăzi cele două sunt de nedespărțit. La 14 ani, Maya a obținut un permis special de conducere, iar mama sa a surprins momentul, postând rapid imagini cu fiica la volan.

