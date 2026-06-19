Cum a reacționat Andra după ce Cosmin Seleși i-a spus lui Cătălin Măruță că-i „așteaptă fetele alea”

Andra și Cătălin Măruță formează un cuplu de mai bine de 20 de ani și au reușit să își construiască o familie frumoasă împreună. Însă, recent, Cosmin Seleși a reușit să tulbure puțin apele între cei doi. Cum a reacționat Andra după ce acesta i-a spus lui Cătălin Măruță că-i „așteaptă fetele alea”?

Andra și Cătălin Măruță formează un cuplu de mai bine de 20 de ani. Povestea lor de dragoste a început în anul 2005, iar pe 23 august 2008 s-au căsătorit. În prezent, au o căsnicie care durează de aproape 18 ani și doi copii împreună: Eva și David. Relația lor a fost mereu una solidă, însă recent Cosmin Seleși a încercat să bage zânzanie între cei doi parteneri.

Reacția hilară a Andrei

Recent, Andra a urcat pe scena de la Arenele Romane, iar înainte de concert Cătălin Măruță a mers să o vadă și să o susțină. Alături de acesta s-a prezentat și Cosmin Seleși. Cei doi au complimentat-o pe artistă, au încurajat-o, însă momentul plecării a adus o situație ce i-a amuzat copios pe internauți.

Mai exact, atunci când s-au despărțit, Andra și Cătălin Măruță și-au spus că se iubesc, iar artista și-a îndemnat soțul să fie cuminte în lipsa ei.

„Andra: Vă faceți de cap, plecați. Vezi, ai grijă de copiii noștri. Măruță: Da, te iubesc. Mă duc să îl iau pe David de la banchet și pe Eva de la o prietenă”, a fost schimbul de replici dintre cei doi soți.

Momentul a fost întrerupt însă de Cosmin Seleși, care a încercat o glumă. Acesta i-a spus lui Cătălin Măruță să se grăbească pentru că îi „așteaptă fetele alea”. Atunci când a auzit replica, zâmbetul Andrei a înghețat pentru câteva secunde.

Deși știa că este vorba despre o glumă, Andra nu s-a abținut și l-a avertizat pe Cosmin Seleși să îi lase soțul în pace și să nu îl mai „ispitească”.

Cosmin Seleși: Cătăline, haide că ne așteaptă fetele alea, doamne iartă-mă. Andra: Dacă nu l-aș cunoaște… dar e un familist convins. Zice el, dar numai gura e de el. Cosmin Seleși: Deci a venit aia roșcată… Andra: Eee, dă-i pace! La mine găsește și roșcat și blond și brunet. Eu sunt toate în una… vezi, vezi”, a fost schimbul de replici dintre cei doi.

CITEȘTE ȘI:

Andra, de nerecunoscut după ce a dat jos kilogramele! Ținuta sexy care a atras toate privirile

Adevărul din spatele concertelor sold-out! Cu câți bani a rămas Andra după show-ul de la Sala Palatului

Foto: Instagram, Video: Instagram