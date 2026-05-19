Acasă » Știri » Adevărul din spatele concertelor sold-out! Cu câți bani a rămas Andra după show-ul de la Sala Palatului

Adevărul din spatele concertelor sold-out! Cu câți bani a rămas Andra după show-ul de la Sala Palatului

De: Anca Chihaie 19/05/2026 | 12:41
Adevărul din spatele concertelor sold-out! Cu câți bani a rămas Andra după show-ul de la Sala Palatului
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În cadrul unui podcast recent moderat de Andi Moisescu, discuția a abordat subiectul frecvent dezbătut al veniturilor obținute de artiști din concerte și modul în care acestea sunt percepute de public. Tema centrală a fost diferența dintre imaginea populară a câștigurilor generate de spectacolele cu săli pline și realitatea economică din spatele organizării unor astfel de evenimente.

Invitat în emisiune, Cătălin Măruță a explicat că, în spațiul public, există adesea tendința de a calcula veniturile artiștilor într-un mod simplist, raportându-se exclusiv la numărul de bilete vândute și la prețul acestora. În realitate, susține acesta, structura financiară a unui concert implică o serie amplă de costuri care reduc semnificativ suma finală rămasă organizatorilor și echipelor implicate.

Cu câți bani a rămas Andra după concertul de la Sala Palatului

Discuția a fost declanșată de observația că publicul, dar și o parte din industria muzicală, tinde să supraestimeze câștigurile generate de evenimentele sold-out. Exemplul analizat a fost seria de spectacole susținute de artista Andra la Sala Palatului, un proiect care a înregistrat un succes comercial rapid, cu bilete epuizate în timp foarte scurt pentru mai multe reprezentații consecutive.

„A fost Andra – Tradițional 3 la Sala Palatului. 3 zile sold out. Ziua de sâmbătă a fost vândută în 7 minute, un record. Pentru noi e o mândrie, pentru că sunt oameni care nu sunt dezamăgiți de 10 ani de când facem show-urile astea și vin și vor să stea în primul rând. Vinzi o zi la Sala Palatului în 7 minute! Sunt foarte mulți oameni, inclusiv din industria muzicală care zic: bă, câți bani au făcut ăștia din Sala Palatului”, a spus Cătălin Măruță.

Potrivit celor discutate în cadrul podcastului, interesul ridicat al publicului pentru astfel de evenimente creează impresia unor profituri foarte mari, însă această percepție nu ia în calcul cheltuielile obligatorii. Organizarea unui concert de asemenea amploare presupune costuri consistente, începând cu taxele aferente biletelor, care pot depăși jumătate din valoarea încasărilor brute. Aceste taxe includ contribuții către diverse instituții și mecanisme fiscale, ceea ce reduce semnificativ venitul net.

„Suntem printre singurii artiști care plătim taxele integral. 51% din prețul unui bilet e taxă! Restul e chiria unei săli la Sala Palatului, 18.000 euro pe zi + accesorii încă 2.000 euro. Deci 20.000 euro pe zi. Se mai adaugă scenă, lumini, invitați, cazări. Aproape aduci bani de acasă!”, a mai spus Cătălin Măruță.

VEZI ȘI: Cum au petrecut Andra și Cătălin Măruță? Imagini rare, cu tatăl cântăreței

Andra i-a dat teroare lui Cătălin Măruță! Ce îi face chiar și în mașină: „Mă mai și atenționează”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Titlul „Județul Anului” pentru Suceava și Constanța. Ce spun turiștii despre orașe
Știri
Titlul „Județul Anului” pentru Suceava și Constanța. Ce spun turiștii despre orașe
„Danaida” lui Constantin Brâncuși, adjudecată la o licitație istorică. Sculptura a stabilit un nou record pentru opera artistului român
Știri
„Danaida” lui Constantin Brâncuși, adjudecată la o licitație istorică. Sculptura a stabilit un nou record pentru opera artistului…
Adio euro sub 5 lei? Declarația lui Isărescu care agită România
Mediafax
Adio euro sub 5 lei? Declarația lui Isărescu care agită România
Google s-a făcut scut pentru Oana Gheorghiu, în scandalul „traficului de influență”!
Gandul.ro
Google s-a făcut scut pentru Oana Gheorghiu, în scandalul „traficului de influență”!
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Principele maghiar care l-a umilit pe Mihai Viteazul. Culisele pactului care i-a legat complet mâinile voievodului
Adevarul
Principele maghiar care l-a umilit pe Mihai Viteazul. Culisele pactului care i-a legat...
Aproape jumătate dintre români consideră moțiunea de cenzură PSD-AUR un act politic inutil care va înrăutăți lucrurile
Digi24
Aproape jumătate dintre români consideră moțiunea de cenzură PSD-AUR un act politic inutil...
Iranul vine cu oferta-șoc pentru Trump! Condițiile incredibile puse pentru pace în Orientul Mijlociu
Mediafax
Iranul vine cu oferta-șoc pentru Trump! Condițiile incredibile puse pentru pace în Orientul...
Parteneri
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Rareș Cojoc spune adevărul: a înșelat-o sau nu pe Andreea Popescu, fosta sa soție? „Știe foarte bine aceste lucruri”
Click.ro
Rareș Cojoc spune adevărul: a înșelat-o sau nu pe Andreea Popescu, fosta sa soție? „Știe...
Liniștea dinaintea furtunii: Analiştii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu epuizarea stocurilor de petrol în câteva săptămâni
Digi 24
Liniștea dinaintea furtunii: Analiştii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu epuizarea stocurilor de petrol...
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
Digi24
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în...
Bucureștiul va avea 8 noi parcări. Unde vor fi construite?
Promotor.ro
Bucureștiul va avea 8 noi parcări. Unde vor fi construite?
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din...
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
go4it.ro
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
Astronomii au găsit una dintre primele galaxii ale Universului!
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre primele galaxii ale Universului!
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Google s-a făcut scut pentru Oana Gheorghiu, în scandalul „traficului de influență”!
Gandul.ro
Google s-a făcut scut pentru Oana Gheorghiu, în scandalul „traficului de influență”!
ULTIMA ORĂ
Titlul „Județul Anului” pentru Suceava și Constanța. Ce spun turiștii despre orașe
Titlul „Județul Anului” pentru Suceava și Constanța. Ce spun turiștii despre orașe
„Danaida” lui Constantin Brâncuși, adjudecată la o licitație istorică. Sculptura a stabilit ...
„Danaida” lui Constantin Brâncuși, adjudecată la o licitație istorică. Sculptura a stabilit un nou record pentru opera artistului român
Sectorul din București în care prețul unui apartament nou a ajuns la 4.326 euro/mp
Sectorul din București în care prețul unui apartament nou a ajuns la 4.326 euro/mp
Jazzy Jo vorbește fără filtru despre prejudecățile cu care s-a confruntat ani la rând. De ce multe ...
Jazzy Jo vorbește fără filtru despre prejudecățile cu care s-a confruntat ani la rând. De ce multe femei au privit-o ca pe o amenințare: „Nu sunt vreo mâncătoare de bărbați”
Andreea Popescu a slăbit enorm. Ce a ajutat-o să dea jos kilogramele
Andreea Popescu a slăbit enorm. Ce a ajutat-o să dea jos kilogramele
Fiul fondatorului Mango, reținut. Jonathan Andic, dus la audieri în dosarul morții lui Isak Andic
Fiul fondatorului Mango, reținut. Jonathan Andic, dus la audieri în dosarul morții lui Isak Andic
Vezi toate știrile