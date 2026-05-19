Adevărul din spatele concertelor sold-out! Cu câți bani a rămas Andra după show-ul de la Sala Palatului

În cadrul unui podcast recent moderat de Andi Moisescu, discuția a abordat subiectul frecvent dezbătut al veniturilor obținute de artiști din concerte și modul în care acestea sunt percepute de public. Tema centrală a fost diferența dintre imaginea populară a câștigurilor generate de spectacolele cu săli pline și realitatea economică din spatele organizării unor astfel de evenimente.

Invitat în emisiune, Cătălin Măruță a explicat că, în spațiul public, există adesea tendința de a calcula veniturile artiștilor într-un mod simplist, raportându-se exclusiv la numărul de bilete vândute și la prețul acestora. În realitate, susține acesta, structura financiară a unui concert implică o serie amplă de costuri care reduc semnificativ suma finală rămasă organizatorilor și echipelor implicate.

Cu câți bani a rămas Andra după concertul de la Sala Palatului

Discuția a fost declanșată de observația că publicul, dar și o parte din industria muzicală, tinde să supraestimeze câștigurile generate de evenimentele sold-out. Exemplul analizat a fost seria de spectacole susținute de artista Andra la Sala Palatului, un proiect care a înregistrat un succes comercial rapid, cu bilete epuizate în timp foarte scurt pentru mai multe reprezentații consecutive.

„A fost Andra – Tradițional 3 la Sala Palatului. 3 zile sold out. Ziua de sâmbătă a fost vândută în 7 minute, un record. Pentru noi e o mândrie, pentru că sunt oameni care nu sunt dezamăgiți de 10 ani de când facem show-urile astea și vin și vor să stea în primul rând. Vinzi o zi la Sala Palatului în 7 minute! Sunt foarte mulți oameni, inclusiv din industria muzicală care zic: bă, câți bani au făcut ăștia din Sala Palatului”, a spus Cătălin Măruță.

Potrivit celor discutate în cadrul podcastului, interesul ridicat al publicului pentru astfel de evenimente creează impresia unor profituri foarte mari, însă această percepție nu ia în calcul cheltuielile obligatorii. Organizarea unui concert de asemenea amploare presupune costuri consistente, începând cu taxele aferente biletelor, care pot depăși jumătate din valoarea încasărilor brute. Aceste taxe includ contribuții către diverse instituții și mecanisme fiscale, ceea ce reduce semnificativ venitul net.

„Suntem printre singurii artiști care plătim taxele integral. 51% din prețul unui bilet e taxă! Restul e chiria unei săli la Sala Palatului, 18.000 euro pe zi + accesorii încă 2.000 euro. Deci 20.000 euro pe zi. Se mai adaugă scenă, lumini, invitați, cazări. Aproape aduci bani de acasă!”, a mai spus Cătălin Măruță.

VEZI ȘI: Cum au petrecut Andra și Cătălin Măruță? Imagini rare, cu tatăl cântăreței

Andra i-a dat teroare lui Cătălin Măruță! Ce îi face chiar și în mașină: „Mă mai și atenționează”