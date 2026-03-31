Andra i-a dat teroare lui Cătălin Măruță! Ce îi face chiar și în mașină: „Mă mai și atenționează”

De când nu mai are emisiunea la Pro TV, Cătălin Măruță petrece mai mult timp alături de familie. Dacă la început asta l-a bucurat, acum acesta pare că începe să regrete. Andra i-a dat teroare, iar Cătălin Măruță nu a scăpat nici măcar în mașină. Cum își „chinuie” artista soțul în ultima perioadă?

Andra se pregătește pentru un moment important. În curând, la Sala Palatului, artista va susține un concert de amploare. Aceasta continuă seria spectacolului „Tradițional” și lansează acum capitolul 3, „Moștenirea”. Repetițiile pentru marele eveniment sunt în toi, iar Cătălin Măruță pare că nu mai suportă.

Andra i-a dat teroare lui Cătălin Măruță

În această primăvară, Andra revine pe scenele din România și din străinătate cu TRADIȚIONAL 3: Moștenirea, cel mai personal capitol al unui proiect care a readus în prim plan folclorul românesc. Marea lansare are loc la Sala Palatului, în data de 19 aprilie, iar artista se pregătește intens.

„Acest concert este răspunsul meu la întrebarea «Cine suntem noi?». Când mă întreabă cineva cine sunt, răspunsul meu e: muzica pe care am primit-o de la părinți și sclipirea din ochii copiilor mei. Pentru asta am creat «Moștenirea». E despre acele lucruri care ne fac inima să bată, indiferent unde ne poartă viața”, a declarat Andra.

Andra este un profesionist desăvârșit așa că se pregătește riguros pentru concertul de la Sala Palatului. Cântăreața repetă zi și noapte, iar Cătălin Măruță pare că a ajuns la capătul puterilor. Artista nu se oprește din cântat nici măcar în mașină.

Recent, Cătălin Măruță a surprins-o pe soția lui repetând cu foc pentru marele concert. Cei doi se aflau în mașină, blocați în trafic, iar Andra a profitat de moment pentru a mai repeta încă o piesă. Cătălin Măruță le-a mărturisit fanilor săi că așa arată viața lui în ultima perioadă, fiind nevoit să asculta repetițiile soției zi și noapte.

„Cam asta ascult eu de fiecare dată în mașină în ultima perioadă sau acasă, repetițiile pentru Tradițional 3. Oriunde: în mașină, acasă, pe stradă. Oriunde! Mă mai și atenționează la trafic. Oricum stau pe loc. Dar o să fie fain Tradițional 3. Știu tot”, a spus Cătălin Măruță.

