Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea

Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea

De: Anca Chihaie 19/03/2026 | 17:03
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Cătălin Măruță, nou proiect

Cătălin Măruță revine în atenția publicului cu o schimbare majoră de direcție profesională, după încheierea colaborării sale cu PRO TV, post unde a fost una dintre figurile centrale timp de mai mulți ani. După retragerea de pe micile ecrane, acesta își reconfigurează complet prezența în media.

Noul început vine sub forma unui canal de YouTube, intitulat „Măruță și prietenii”, un proiect gândit ca o platformă de dialog și informare accesibilă publicului larg. Inițiativa marchează o tranziție clară de la televiziunea clasică la conținutul digital, tot mai consumat în prezent, și reflectă dorința de adaptare la noile tendințe din media.

Cătălin Măruță revine cu un nou format 

Canalul propune un format diferit față de emisiunile tradiționale, mizând pe discuții autentice, teme relevante și invitați din diverse domenii. Accentul este pus pe utilitate și claritate, iar conținutul este construit astfel încât să fie ușor de înțeles, indiferent de complexitatea subiectelor abordate.

Primul proiect lansat în cadrul acestui canal este emisiunea „Fără programare”, realizată în colaborare cu medicul Marius Sava. Formatul abordează teme din zona medicală, însă într-o manieră relaxată și apropiată de public. Scopul este de a transforma informațiile complexe din domeniul sănătății în explicații simple și aplicabile în viața de zi cu zi.

„Mă bucur să fac parte din proiectul «Măruță și Prietenii», un spațiu în care informația medicală ajunge mai aproape de oameni, într-un mod simplu și corect. Cred că este nevoie, mai mult ca oricând, de educație pentru sănătate, explicată pe înțelesul tuturor. Colaborarea cu Cătălin Măruță vine natural, pentru că împărtășim aceeași dorință de a aduce conținut relevant și de încredere către public,” a spus  dr. Marius Sava.

Conceptul emisiunii se bazează pe ideea de accesibilitate, eliminând barierele obișnuite dintre specialist și public. Discuțiile sunt construite într-un stil prietenos, fără rigiditatea specifică mediului medical clasic, ceea ce permite o mai bună înțelegere a subiectelor tratate. Astfel, publicul poate primi informații relevante fără a simți presiunea sau formalitatea unei consultații tradiționale.

„Mi-am dorit să construiesc un loc în care oamenii să găsească informații verificate, explicate simplu și oferite de oameni în care am încredere. «Măruță și prietenii» este despre conexiuni reale și conținut care contează în viața de zi cu zi”, declară Cătălin Măruță.

Tags:

Recomandarea video

