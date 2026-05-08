Ce mesaj i-a transmis Abush după ce a obținut victoria în instanță. După luni de scandal, situația s-a întors complet împotriva Andreei Bostănică

După furtună, apare și soarele, dar nu pe strada Andreei Bostanică. Abush a obținut o victorie importantă în fața influenceriței, după ce Judecătoria Buftea a decis anularea ordinului de protecție provizoriu emis împotriva afaceristului în urma plângerii formulate de influenceriță. Hotărârea, pronunțată pe 6 mai 2026 și rămasă definitivă, schimbă radical cursul scandalului dintre cei doi și îi oferă lui Akbar Abdullaev un avantaj major atât juridic, cât și de imagine. CANCAN.RO are declarații, în exclusivitate, de la Abush despre întreaga situație, dar și un mesaj pentru șatenă.

După ce Andreea Bostanică a cerut un ordin de protecție împotriva lui Abush, cu “întârziere”, la 8 luni distanță, (VEZI AICI DETALII) instanța a decis! Au fost analizate probele de la doasar, iar procurorii au ajuns la concluzia că că afaceristul nu a comis faptele imputate de influenceriță. Pe data de 6 mai 2026, Judecătoria Buftea a admis contestația formulată de acesta și a dispus anularea integrală a ordinului de protecție provizoriu, emis în urmă cu o săptămână în baza unei sesizări formulate de Andreea Bostănică. Decizia instanței este definitivă!

Conflictul dintre cei doi durează de mai multe luni, însă pare că lucrurile încep să se așeze, dar în favoarea afaceristului. Ca să facem o scurtă recapitulare, la începutul anului, Abush a oferit un interviu în exclusivitate, în care a spus că relația cu Andreea Bostănică s-a transformat într-un adevărat “coșmar juridic”, după ce i-a împrumutat sume importante de bani (AICI MAI MULTE DETALII). Bostănică a încercat să facă tot ce i-a stat în putință să-l convingă pe fostul iubit să renunțe la procese, iar când tentativele ei au fost refuzate, a cerut un ordin de protecție împotriva lui, cu toate că nu a existat niciun conflict recent.

Abush a câștigat în instanță împotriva Andreei Bostănică: „Mă rog pentru ea și pentru familia ei”

Anularea ordinului de protecție schimbă radical datele conflictului și reprezintă și din punct de vedere al imaginii publice, o victorie importantă pentru Akbar Abdullaev. CANCAN.RO a obținut un punct de vedere de la afacerist, care spune că se roagă pentru Andreea Bostănică și că nu i-a vrut niciodată rîul, indiferent de ce s-a întâmplat între ei.

Hotărârea instanței confirmă ceea ce am susținut de la început: nu am săvârșit niciodată, sub nicio formă, vreun act de violență, intimidare sau amenințare împotriva Andreei Bostanica. Nu i-am făcut, nu îi fac și nu îi voi face vreodată niciun rău. O respect ca pe orice ființă umană. Dacă ne-am despărțit, dacă există între noi neînțelegeri patrimoniale, acestea sunt chestiuni pe care instanțele de judecată le vor soluționa, conform legii. Înțeleg că viața poate aduce momente dificile, în care oamenii fac alegeri pe care, mai târziu, ei înșiși le regretă. Mă rog pentru ea și pentru familia ei. Nu am nicio intenție de răzbunare și nu am avut niciodată. Singurul lucru pe care îl cer este ca adevărul să fie respectat, a declarat Abush pentru CANCAN.RO.

Reprezentanții legali ai lui Akbar Abdullaev ne-au spus că pe rolul Tribunalului București încă există procese privind recuperarea împrumutului de 175.000 de dolari, dar și litigii legate de bolidul pe care i l-a dat afaceristul șatenei.

Pretențiile patrimoniale ale domnului Abdullaev împotriva doamnei Bostanica și a societății controlate de aceasta privind un împrumut nerestituit de 175.000 USD și un autoturism donat se află în prezent pe rolul Tribunalului București, urmând a fi soluționate conform legii, ne-a declarat echipa de avocați ai lui Abush.

