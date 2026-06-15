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Nicole Cherry, apariție spectaculoasă la petrecerea lui J Balvin. Cum a fost surprinsă artista în Columbia

De: Anca Chihaie 15/06/2026 | 12:02
Foto: Instagram
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Nicole Cherry a bifat un nou moment important în parcursul său artistic internațional, după ce a fost invitată să evolueze în cadrul unui eveniment exclusiv organizat în Columbia, la finalul celui mai recent turneu al lui J Balvin. Apariția sa a atras atenția publicului și a industriei muzicale latino, marcând o etapă semnificativă în expunerea internațională a artistei din România.

Evenimentul a avut loc pe insula Tierra Bomba, o destinație aflată în apropiere de Cartagena, cunoscută pentru atmosfera sa vibrantă și pentru găzduirea frecventă a petrecerilor private și a evenimentelor exclusiviste din zona muzicii urbane latino. Seara a fost concepută ca o celebrare a finalului de turneu, reunind artiști, DJ și colaboratori apropiați ai lui J Balvin, într-un cadru relaxat, dar cu o puternică încărcătură artistică și culturală.

Nicole Cherry, apariție spectaculoasă la petrecerea lui J Balvin

Pentru Nicole Cherry, participarea la acest eveniment a reprezentat prima sa vizită în Cartagena, un oraș considerat unul dintre centrele culturale importante ale Columbiei și un punct de referință pentru scena muzicală latino. Experiența a venit într-un moment în care artista își consolidează direcția internațională, mai ales după lansarea recentă a piesei „Bunda”, care a contribuit la extinderea vizibilității sale în afara României.

Pe scena amenajată special pentru eveniment, artista a împărțit momentul muzical cu DJ Pope, cunoscut ca DJ-ul oficial al lui J Balvin și unul dintre colaboratorii săi constanți în proiectele internaționale, dar și cu DJ-ul și artistul columbian Tornall. Setul muzical a combinat influențe urbane și ritmuri latino, iar apariția lui Nicole Cherry a fost integrată într-un context artistic ce a pus accent pe diversitate și colaborare între culturi muzicale diferite.

„Muzica chiar are puterea de a aduce oamenii împreună, indiferent de unde vin. Pentru prima dată în Cartagena, am cântat pe insula Tierra Bomba, în cadrul petrecerii oficiale de final de turneu a lui J Balvin. O seară incredibilă, plină de energie. Cu siguranță, muzica deschide uși, aduce oamenii împreună și creează genul de amintiri pe care le porți cu tine oriunde ai merge”, a transmis Nicole Cherry.

Prezența artistei române în acest context a fost percepută ca un pas important în direcția afirmării sale pe piața internațională, în special în zona muzicii urbane și pop cu influențe latino.

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