BANC | Bulă ajunge acasă și o găsește pe nevastă-sa bând cafea cu un bărbat necunoscut

Este duminică, iar cel mai bun mod de a întâmpina weekend-ul este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

Bulă ajunge acasă și o găsește pe nevastă-sa bând cafea cu un bărbat necunoscut. Strigă imediat:

– Bubulino, cum poți să faci asta?!

– Nu te mai agita, Bulă! Omul ăsta a venit pentru tine, nu pentru mine.

– Pentru mine?! Dar nici nu-l cunosc!

– Atunci faceți cunoștință: Bulă, acesta este Iulian, soțul amantei tale.

Alte bancuri haioase

Un tip intră într-un bar și vede un afiș:

„Sandviș gratis dacă reușești trei probe.”

Curios, îl întreabă pe barman:

— Care-s probele?

Barmanul:

— Prima: bei o sticlă întreagă de țuică extrem de tare, fără să faci vreo grimasă.

A doua: în curte e un câine rottweiler cu un dinte stricat. Trebuie să-i scoți dintele.

A treia: la etaj e o bătrână de 90 de ani care n-a mai avut parte de dragoste de 40 de ani. Trebuie s-o faci fericită.

Omul zice:

— Imposibil!

Mai bea două beri, se uită iar la afiș și spune:

— Hai că încerc.

Ia sticla de țuică. Bea. Tușește, se înroșește, îi dau lacrimile… dar termină fără să scoată un sunet.

Barul izbucnește în aplauze.

Tipul merge afară. După câteva secunde se aud:

„HAM! GROAAAR! BUF! AUUU!”

Liniște.

Intră omul înapoi, zgâriat, rupt, transpirat:

— Bun… unde-i bătrâna cu dintele stricat?

Un ardelean merge la doctor.

— Dom’ doctor, cred că am probleme cu auzul.

Doctorul:

— Descrieți simptomele.

Ardeleanul:

— Păi… Homer e gras, Marge are părul albastru, Bart e rău…

Doctorul îl privește confuz:

— Domnule… alea sunt personajele din „The Simpsons”.

Ardeleanul:

— No… și eu ce-am zis?

