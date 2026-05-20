Gigel Frone locuiește în continuare la hotel. Cât plătește pentru o noapte de cazare

Gigel Frone este una dintre cele mai cunoscute personalități din țara noastră. El este apreciat pentru parodiile pe care le interpretează, dar mai ales pentru momentul pe care l-a avut în urmă cu 14 ani la Românii au Talent. Bărbatul are 57 de ani și deși are câștiguri în urma activității sale, nu are un loc pe care să îl numească acasă. El doarme la hotel de mai mulți ani, iar de curând a dezvăluit cât plătește pentru o noapte de cazare.

Cât plătește Gigel Frone la hotel

Gigel a participat acum 14 ani la emisiunea de talente, iar de atunci a devenit tot mai cunoscut și apreciat de publicul din România. De asemenea, el își câștigă existența destul de ușor prin muzică și videoclipurile pe care le postează în mediul online.

Recent, a fost invitat în cadrul unei emisiuni, acolo unde a vorbit despre cea mai mare lipsă a sa: o casă. El spune că stă în continuare la hotel și că pentru o noapte de cazare plătește 150 de lei. În plus, el a mai adăugat că preferă așa în loc să stea în chirie, pentru că în acest fel nu trebuie să achite facturi.

Tot la hotel stau. Camerele s-au mai scumpit, dar având în vedere că eu am șapte ani la ei, dau 150 de lei. Nu-mi vin facturi. Mi-a venit o petrecere, pun deoparte pentru hotel, alimente. N-am o bătaie de cap. Bine, au fost și cazuri când am rămas fără bani, dar m-am împrumutat. O căsuță îmi lipsește. Da’ tot prin munca mea, a declarat Gigel Frone pentru Click!

De asemenea, în același interviu, artistul a spus cu sinceritatea sa debordantă că de anul acesta nu mai acceptă cântări pe bani puțini, mai ales acum, când mai toate s-au scumpit.

Nu mă mai duc să cânt pe mai nimic, pe 200 sau pe 300 de lei, cum vrea lumea să-mi dea. Nu vedeți ce grea e viața, ce mai e suta de euro în ziua de azi? Te duci la piață și nu iei mai nimic. Așa că, de anul acesta, nu mai merg la cântări, pe bani puțini, dar nici nu iau pielea de pe om, ne înțelegem. Alți artiști au buzunarele pline de bani, iar eu să cânt pe mai nimic? De Revelion, am fost invitat de un amic să cânt la o mică petrecere privată, într-o casă din Pantelimon. Apoi, când au auzit vecinii lor că sunt în zonă, m-au chemat și ei. Am făcut câțiva bănuți, apoi am plecat, a mai adăugat el.

