Ce s-a ales de Gigel Frone? Locul neașteptat în care stă de 7 ani și hotărârea dureroasă legată de carieră: „Viața nu e cum credeți”

De: Anca Chihaie 07/01/2026 | 11:07
Ce s-a ales de Gigel Frone?

Gigel Frone, artistul care a reușit să cucerească inimile românilor prin aparițiile sale nonconformiste și stilul său autentic, traversează în prezent o perioadă de schimbări importante, atât pe plan profesional, cât și personal. Devenit cunoscut în urmă cu mai bine de un deceniu, după participarea la un show de talente care i-a adus o expunere uriașă, Frone a fost mult timp una dintre cele mai cunoscute figuri din zona divertismentului muzical.

Succesul său a venit rapid, odată cu reacțiile entuziaste ale publicului, care a apreciat combinația dintre energia scenică, umorul involuntar și talentul de a cânta la chitară. Aparițiile televizate i-au deschis numeroase uși, iar artistul a fost solicitat la diverse evenimente private, petreceri, festivaluri locale și chiar în localuri frecventate intens în sezonul estival, inclusiv pe litoral. Pentru o perioadă, agenda sa a fost una plină, iar prezența lui era considerată o garanție a bunei dispoziții.

Cu toate acestea, odată cu trecerea timpului, lucrurile au început să se schimbe. Contextul economic tot mai dificil, scumpirile accentuate și instabilitatea veniturilor din zona artistică și-au pus amprenta asupra situației sale financiare. Ca mulți alți artiști independenți, Gigel Frone s-a confruntat cu dificultăți în a-și menține un nivel constant de trai exclusiv din muzică, în special atunci când ofertele au început să fie din ce în ce mai slab remunerate.

„Nu mă mai duc să cânt pe mai nimic, pe 200 sau pe 300 de lei, cum vrea lumea să-mi dea. Nu vedeți ce grea e viața, ce mai e suta de euro în ziua de azi? Te duci la piață și nu iei mai nimic. Așa că, de anul acesta, nu mai merg la cântări, pe bani puțini, dar nici nu iau pielea de pe om, ne înțelegem.

Alți artiști au buzunarele pline de bani, iar eu să cânt pe mai nimic? De Revelion, am fost invitat de un amic să cânt la o mică petrecere privată, într-o casă din Pantelimon. Apoi, când au auzit vecinii lor că sunt în zonă, m-au chemat și ei. Am făcut câțiva bănuți, apoi am plecat”, a transmis Gigel Frone pentru Click.

În acest context, artistul a fost nevoit să ia o decizie importantă legată de cariera sa. După ani în care a acceptat să cânte pentru sume modeste, Frone a hotărât să își reevalueze munca și să își crească tarifele pentru aparițiile viitoare. Decizia vine ca un răspuns direct la realitatea economică actuală și la nevoia de a-și asigura un trai decent. Începând cu perioada următoare, cântărețul intenționează să accepte doar acele colaborări care reflectă corect efortul și experiența acumulată de-a lungul anilor.

Gigel Frone/foto: social media

Unde stă Gigel Frone de 7 ani

Pe lângă aspectul profesional, viața personală a lui Gigel Frone este la fel de atipică precum cariera sa. De aproximativ șapte ani, acesta locuiește într-un hotel situat în zona Militari din București. Alegerea nu este una întâmplătoare, ci ține de dorința de confort, siguranță și stabilitate. Hotelul îi oferă condiții constante, fără grija întreținerii unei locuințe clasice, iar acest mod de viață îi permite să își gestioneze mai atent cheltuielile.

„Prefer să stau aici, la hotel, decât cu chirie, căci nu mă simt singur. Aici am lenjerii curate, televizor, toaletă. E cald și bine. Țin de bani, ca să plătesc hotelul. De mâncare, mai am câte ceva prin frigider, dar cât să mănânci? Am și haine destule. Eu, când vin iarna, de la cântări, mă așez cu capul pe pernă și dorm fericit.”, a mai transmis Gigel Frone.

