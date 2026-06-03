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Cine este Eduard Vlădescu de la Insula Iubirii 2026. Cu ce se ocupă acum și legătura lui cu Cătălin Botezatu

De: Irina Maria Daniela 03/06/2026 | 13:52
Cine este Eduard Vlădescu de la Insula Iubirii 2026. Cu ce se ocupă acum și legătura lui cu Cătălin Botezatu
Cine este Eduard Vlădescu de la Insula Iubirii 2026. Sursa foto: Instagram / Antena 1
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Filmările pentru sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii au avut loc și Eduard Vlădescu este una dintre ispitele masculine care vor încânta ochii domnișoarelor din România. Dar cine este tânărul cu trup de Adonis și cu ce se ocupă el? Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Filmările show-ului din Thailanda au demarat în luna martie, când echipa de producție a pus la punct ultimele detalii. Concurenții și ispitele au fost cazați în două vile – Coastal Escape și Twin Villa, unde au petrecut 21 de zile împreună, non-stop. Potrivit CANCAN.ro, emisiunea va fi difuzată după Cupa Mondială 2026, începând cu 20 iulie.

Cine este Eduard Vlădescu de la Insula Iubirii

Tânărul locuiește în București și este de profesie pilot. Potrivit contului de Instagram, practică această meserie din ianuarie 2022 și ar fi lucrat pentru Etihad, TUI, Blue Air și Turkish Airlines. Meseria aleasă presupune o responsabilitate uriașă, disciplină și un simț dezvoltat al siguranței, de fiecare dată când se află la manșa unui Boeing 737 NG/MAX.

În viața de zi cu zi, Eduard este un mare iubitor de fitness. Tânărul are un trup sculptat pe care îl lucrează constant la sală. Adoră să posteze rezultatele muncii sale pe rețelele sociale, unde este complimentat de fiecare dată pentru voința de care dă dovadă. Mai iubește și viața de noapte, unde se distrează alături de prietenii lui.

Ce studii are Eduard Vlădescu de la Insula Iubirii

Potrivit profilului său de LinkedIn, tânărul susține că a urmat cursurile Universității de Petrol și Gaze din Ploiești, orașul său natal, între anii 2011 și 2015. În perioada iulie-octombrie 2014, ar fi obținut un post de stagiar în inginerie în cadrul companiei TacRom din Ploiești.

Cu toate astea, pașii l-au purtat către aviație și s-a înscris la cursurile Școlii Superioare de Aviație Civilă în februarie 2019. Pentru acestea, Eduard Vlădescu cel mai probabil a scos din buzunar uriașa sumă de 54.500 de euro.

Eduard Vlădescu, pasionat de fotbal

Potrivit unor postări mai vechi, ispita masculină a cochetat cu fotbalul înainte de anul 2020. În cadrul unui CV mai vechi, tânărul a menționat că a practicat acest sport timp de 15 ani și a fost și căpitan de echipă. Pe conturile lui are mai multe postări alături de naționala Artiștilor Fotbaliști din România, precum și de alți foști fotbaliști de la cluburi celebre din București, printre care se numără Gabi Tamaș, Ciprian Marica și Marius Niculae.

Eduard Vlădescu este văzut în tricoul echipei Astra Giurgiu sau Petrolul Ploiești. Acesta a mai însoțit, în câteva rânduri, și naționala Artiștilor Fotbaliști din România în cadrul unor deplasări naționale și internaționale.

Eduard Vlădescu a cochetat cu modellingul

Se pare că ispita de la Insula Iubirii 2026 a cochetat cu modellingul în 2015 pentru EML România. Acesta a fost și unul dintre tinerii cu care celebrul designer Cătălin Botezatu a lucrat în cadrul unor defilări de modă, făcând parte din echipa lui timp de 3 ani.

Datorită colaborării cu Cătălin Botezatu, Eduard a bifat mai multe apariții TV, cum ar fi la Dan Capatos și în cadrul altor emisiuni mondene.

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