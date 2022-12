„Gigi Burger” a dat din casă! Ce spune bucătarul din echipa lui Sorin Bontea despre foștii colegi. Dezvăluiri din spatele camerelor

Gigi Nicolae sau „Gigi Burger”, așa cum îl știe toată lumea, a adus veselia în echipa lui chef Sorin Bontea. Băcătarul de la „Chefi la cuțite” a dat tot ce a avut mai bun în cadrul emisiunii, însă nu a reușit să ajungă în marea finală. Dar nu are resentimente și s-a bucurat din plin de experiență. Acum, după terminarea show-ului, „Gigi Burger” a făcut câteva dezvăluiri și a vorbit despre relațiile în care a rămas cu foștii colegi.

„Gigi Burger” a fost unul dintre concurenții cei mai efervescenți ai sezonului 10 „Chefi la cuțite”. Chiar dacă nu a reușit să ajungă în marea finală, acesta s-a bucurat de toată experiența. Acum, după terminarea emisiunii, trăiește din plin viața și se bucură de popularitate. Afacerea i-a înflorit și totul merge cât se poate de bine.

„Gigi Burger” păstrează legătura cu mulți dintre colegii săi, însă recunoaște că există și câțiva care l-au dezamăgit. Se pare că nu toți erau așa cum încercau să pară, iar atitudinea, din fața și din spatele camerelor, era diferită.

„Colegii mei știu cum mă comportam în spatele camerelor și cât de generos eram. Uneori eram mai acid. Și dacă am vorbit ceva pe dos, îmi asum. Sunt puțin narcisist. M-am luat de Brighi, dar ne-a demonstrat că știe să gătească, ziceam de Manciu că nu are gât.

Sunt anumite testimoniale care mă surprind, chiar și din partea lui Gabi, cu care stăteam, mâncam împreună, făceam totul împreună. Și am observat anumite testimoniale în care a vorbit cam acid de mine, că m-a ajutat cam mult. Eu știu că își dorea foarte mult să ajungă în finală și de aia era frustrat. Nu sunt supărat pe el, vorbim în continuare. Eu, dacă am ceva cu tine, ți-o spun clar în față. El n-a făcut chestia asta. Mi-aș fi dorit să îmi spună în față.

Mădălina Dubai, la fel. Îi place să vorbească mult, dar nu e fată rea. Singurul care m-a dezamăgit este Gabi. S-a frustrat pe notele mele mari. Sunt prieten foarte bun cu Manciu, Adrian e un om foarte apropiat de sufletul meu, la Florin am fost la nuntă. Paco e plecat în Spania, e ca unchi-miu, a zis că mă așteaptă acolo. Andrei la fel, care lucrează la Cătălin Scărlătescu.”, a declarat Gigi Nicolae.

(CITEȘTE ȘI: ABIA ACUM S-A AFLAT! CE PROMISIUNE I-A FĂCUT NOSFE LUI GIGI DE LA CHEFI LA CUȚITE, ÎNAINTE SĂ MOARĂ)

„Gigi Burger” s-a despărțit de iubită

Gigi Nicolae a fost înscris la emisiunea „Chefi la Cuțite” de către iubita sa. Cei doi chiar au gătit împreună în semifinale și părea că totul merge cât se poate de bine, însă, lucrurile s-au schimbat. Gigi a mărturisit că la numai trei luni după terminarea filmărilor el și iubita s-a și-au spus adio. Se pare că relația nu mai mergea de ceva timp, iar despărțirea a fost inevitabilă.

„La preselecții am venit însoțit de fosta mea iubită. Ea m-a înscris. Ne-am despărțit la trei luni după ce s-a terminat de filmat emisiunea. Lucrurile nu mai mergeau în relație, devenea toxic. N-avea sens să ne ținem unul pe altul în loc. Îi mulțumesc pentru susținerea din acel moment, suntem încă prieteni. Nu m-am despărțit când am ajuns faimos, ci înainte. Nici acum nu consider că sunt faimos.

Eram împreună de trei ani și deja nu ne mai înțelegeam de un an și ceva. Mă axez pe ceea ce înseamnă business. Îmi doresc foarte mult copii, am un nepoțel, îl iubesc foarte mult. Am 28 de ani jumate, până la 31 mai am timp să îmi fac o familie. Nu mai suport posesivitatea”, a mai spus Gigi Nicolae.

(VEZI ȘI: CINE ESTE, DE FAPT, GHEORGHE NICOLAE DE LA CHEFI LA CUȚITE. TÂNĂRUL DE 28 DE ANI FACE PARTE DIN ECHIPA LUI SORIN BONTEA)