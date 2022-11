Cine este, de fapt, Gheorghe Nicolae de la Chefi la cuțite. Tânărul de 28 de ani face parte din echipa lui Sorin Bontea

Gheorghe Nicolae, cunoscut de mulți drept Gigi Burger, este unul dintre concurenții care a reușit să rămână până în acest moment în competiția „Chefi la cuțite”. Chiar dacă la prima vedere pare un bărbat dezinvolt, bărbatul care face parte din echipa lui Chef Sorin Bontea a trecut prin multe.

De la o ediție la alta, concurenții care au reușit să obțină un loc în echipele celor trei bucătari de la „Chefi la cuțite” pleacă acasă. În acest moment, cel care stă cel mai bine este Florin Dumitrescu, însă este urmat îndeaproape de Sorin Bontea care are o echipă foarte bună. Printre cei mai buni oameni ai săi se numără și Gheorghe Nicolae, în vârstă de 28 de ani.

Cine este Gigi Burger, concurentul de la „Chefi la cuțite”

Gheorghe Nicolae a câștigat simpatia oamenilor de acasă dar și a colegilor săi, după ce a intrat în echipa lui Sorin Bontea, așa cum și-a dorit. Mulți îl cunosc drept Gigi care are un fast-food unde pregătește burgeri, însă puțini știu prin câte a trecut acesta pentru a ajunge în acest punct al vieții.

Lui Gigi nu i-a plăcut foarte mult școala, însă a făcut tot posibilul pentru a termina cu bine Liceul „Elie Barbu” din Ploiești. Până la vârsta de 18 ani a jucat fotbal în cadrul mai multor cluburi sportive, însă nu a reușit să obțină contracte foarte importante așa că a fost nevoit să renunțe. După liceu, a plecat 2 ani în străinătate, unde a lucrat în bucătărie și a învățat tot ce știe.

„Provin dintr-o familie normală, am un frate mai mare, m-a ajutat mereu când eram mic. Am fost fotbalist, am jucat până la 18 ani, dar nici viaţa de fotbalist nu a fost pentru mine şi am ajuns în bucătărie. După ce am terminat cu fotbalul şi liceul, mi-am găsit primul job într-o bucătărie cu pui la jar. Am ajuns bucătarul principal la grill”, a povestit bărbatul la audiții.

În prezent, Gheorghe Nicolae deține propriul său local de tip fast-food, unde pregătește o mulțime de burgeri după propriile sale rețete. Visul său este să ajungă să își deschidă un restaurant de familie, fiind mulțumit de faptul că iubita sa îl susține în totalitate.