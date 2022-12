Abia acum s-a aflat! Ce promisiune i-a făcut Nosfe lui Gigi de la Chefi la Cuțite, înainte să moară

În urmă cu doar câteva luni, la vârsta de 37 de ani, rapperul Nosfe s-a stins din viață. Moartea sa fulgerăoare a venit ca un șoc în rândul apropiaților și fanilor. Înainte de a-și găsi sfârșitul, soțul Mădălinei Crețan, alături de care participa la emisiunea culinară ,,Chefi la cuțite”, Nosfe i-a făcut o promisiune unui concurent.

Deși erau în echipe diferite, Nosfe și Gigi Nicole se înțelegeau destul de bine. Relația lor de prietenie se consolidase, iar rapperul i-a promis acestuia că va trece pe la el, pentru a mânca burgeri. Din păcate, nu a mai apucat să-și ducă promisiunea la bun sfârșit.

Gigi Nicolae, mărturisiri dureroase despre Nosfe

Șocat de moartea prietenului său, Gigi Nicolae a făcut o serie de declarații despre evenimentul nefericit. În cadrul unui interviu pe care l-a oferit, fostul concurent de la emisiunea ,,Chefi la cuțite” a vorbit îndurerat despre promisiunea pe care Nosfe i-a făcut-o.

,,Nosfe, Dumnezeu să îl ierte, el și acum e prietenul meu. Chiar dacă a încetat din viață, el tot prietenul meu rămâne. Nosfe, să știi că mi-ai promis că vii la mine să mănânci burgeri și n-ai mai apucat să vii, să știi că sunt supărat, dar nu contează.

Tot fratele meu rămâi și te iubesc. A fost o veste șoc. Eram după un weekend, veneam de la pescuit, când am ajuns la semnal și au început să intre mesajele”, a povestit Gigi Nicolae, în cadrul ,,Interviuri Chefi la cuțite”, de pe Antena Play.

Gigi Nicolae, șocat de moartea lui Nosfe

Decesul subit al bunului său prieten l-a întristat enorm pe Gigi Nicolae. Care a fost ultima lor discuție, a povestit chiar fostul concurent.

,,Am intrat pe Instagram și am văzut poza cu el, eram în stare de șoc. Nu am conștientizat ce se întâmplă. Vorbisem înainte cu foarte puțin timp cu el și cu Mădălina, care e ca sora mea. Am perceput-o ca pe o glumă proastă.

Când am văzut că a postat și Mădălina. Era un om calm, ce râdeam cu el. Eu știam de el, dar nu l-am recunoscut față în față. Glumeam cu el de parcă era un concurent normal. A glumit cu mine, după am aflat că el e Nosfe.

Era atât de simplu, nu era nesuferit sau arogant. Mi-a trimis un clip tare că va veni la mine să mănânce un burger și nu a mai apucat. Poate când își va mai reveni Mădălina, să vină cu fetița la mine să mănânce și poate așa va ajunge un burger și la el”, a mai spus Gigi Nicolae.