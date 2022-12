Ce a făcut Florica Boboi, câștigătoarea Chefi la Cuțite, imediat după moartea lui Nosfe

În cadrul unui interviu, Mădălina Crețan a dezvăluit cum a ajutat-o Florica Boboi după moartea lui Nosfe. Cuplul o cunoscuse pe fericita câștigătoare de la „Chefi la cuțite” chiar pe platourile de filmare de la Antena 1. Poate în unul dintre cele mai grele momente din viața soției de artist, prietena sa de la show i-a fost alături.

În data de 16 octombrie 2022, Nosfe a murit la vârsta de doar 37 de ani. Vestea copleșitoare a fost cu greu acceptată de Mădălina Crețan, soția sa, care a trecut prin momente extrem de dificile. Familia și prietenii au încercat să-i fie aproape, pentru a o ajuta să proceseze cele întâmplate.

Zilele acestea, Mădălina Crețan a acordat un interviu pentru Antena 1, în care a mărturisit legătura sa cu câștigătoarea acestui sezon „Chefi la cuțite”. Așa cum a mărturisit soția lui Nosfe, Florica Boboi, când a auzit că Nosfe a murit, a venit special din Paris ca să stea cu prietena sa.

„Flori a venit din Paris, și-a luat bilet de avion și a venit să fie cu mine”, s spus Mădălina Crețan.

(CITEȘTE ȘI: Dezvăluire neașteptată despre Nosfe, la aproape două luni de la moartea artistului. Ce a găsit soția fondatorului Șatra Benz în telefonul lui)

Mădălina Crețan și Nosfe au participat la „Chefi la cuțite”

Fondatorul Șatra Benz și soția lui au fost concurenți în sezonul cu numărul zece din cadrul emisiunii „Chefi la cuțite”, moment în care s-au și împrietenit cu Florica Boboi. Mădălina Crețan și Nosfe nu doar că au gătit preparate de excepție, dar s-au și distrat împreună, chiar dacă inițial, doar ea a vrut să meargă.

„Este adevărat că mai mult îmi doream eu să vin la „Chefi la cuțite” decât el, el era îndreptate mai mult spre sport și adrenalină. Atunci când am fost eliminați, am plecat amândoi spre casă, iar tot drumul nu am spus nimic. A fost un moment foarte frumos pentru noi atunci când ne-au chemat înapoi, ne-am simțit speciali”, a mărturisit Mădălina Crețan pentru Antena 1.

(CITEȘTE ȘI: Soția lui Nosfe, în lacrimi. Mădălina Crețan și-a făcut curaj și a oferit primul interviu după moartea regretatului artist. VIDEO)