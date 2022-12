Soția lui Nosfe, în lacrimi. Mădălina Crețan și-a făcut curaj și a oferit primul interviu după moartea regretatului artist. VIDEO

Mădălina Crețan, soția regretatului Nosfe, a oferit primul interviu după moartea rapperului. Deși a ales să nu vorbească până acum în fața camerelor de filmat, aceasta și-a făcut curaj și a vorbit despre participarea lor în cadrul emisiunii ,,Chefi la cuțite”, dar și despre cât de importantă a fost această experiență pentru ei doi.

Cu lacrimi în ochi, soția lui Nosfe și-a făcut curaj și a vorbit despre tragedia care i-a marcat viața. Moartea artistului a venit ca un șoc în rândul apropiaților și fanilor. După mult timp, Mădălina Crețan a acceptat să vorbească despre ultimele clipe din viața lor. Una dintre cele mai frumoase experiențe a fost participare în cadrul show-ului culinar ,,Chefi la cuțite".

Mădălina Crețan, primul interviu după moartea lui Nosfe

Deși nu se simțea pregătită pentru a vorbi public despre evenimentul care i-a marcat existența, Mădălina Crețan a acceptat să ofere un interviu din respect pentru întreaga experiență de care a avut parte alături de soțul ei, dar și pentru întreaga echipă.

,,Adevărul este că nu simt să vorbesc. Dar, motivul pentru care am ales să fac asta este… de fapt, nu e doar un motiv. Sunt mai multe motive. În primul rând, pentru că între noi doi și această emisiune (n.r. emisiunea ,,Chefi la cuțite”) s-a creat o conexiune. Este un lucru pe care noi ni l-am dorit foarte mult să-l facem împreună.

Este un lucru pe care știu sigur că l-am fi făcut tot împreună și, cumva, simt că toate lucrurile pe care noi le aveam în plan să le facem, eu va trebui să le continui. Într-un fel sau altul, singură sau cu el în cap, trebuie să le fac.

Și dacă ar fi venit de la mine, nu pot să zic că aș fi pus mâna pe telefon și aș fi zis: vreau să vin, să fac asta. Repet, e un lucru cumva din respect, pentru întreaga echipă din spatele acestei emisiuni și vizavi de, cum am mai zis, relația pe care noi am avut-o cu competiția, și cu colegii, și cu producția și cu totul.”, a declarat Mădălina Crețan, pentru Antena 1.

Mădălina Crețan: ,,Am câștigat niște frați și surori”

Soția lui Nosfe a mărturisit că și acum continuă să se uite la emisiune. Așa își amintește de momentele pline de fericire. Mădălina Crețan a descris participarea lor în emisiunea ca fiind perioada în care erau extrem de bucuroși. Aceasta a ținut să menționeze faptul că în cadrul emisiunii ,,Chefi la cuțite", ea și Nosfe au avut ocazia să cunoască oameni extraordinari.

,,Mă uit la emisiune. Mă uit la emisiune pentru că îmi amintește foarte mult de cumva, de cât de bucuroși eram în perioada respectivă. Și da, mă uit, pentru că inclusiv relația dintre noi, ca și concurenți, cu foarte mici excepții, a rămas o relație extraordinară. Adică, eu am făcut o postare la un moment dat pe Instagram cred, în care am și spus că prin prisma acestei emisiuni, am câștigat niște frați și niște surori. Și-mi dau un vibe pozitiv când îi văd.

Probabil când nu te lovești de anumite lucruri zilnic, poți să-ți setezi un mindset prin care să te gândești că încă există. Dar când primești mesaje pe care instinctiv vrei să le retrimiți către persoana respectivă, sunt așa niște șocuri, cumva zilnic. Adică, de mai multe ori chiar la nivelul zilei, la ordinul zilei”, a mai spus soția lui Nosfe.