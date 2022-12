Ți se sfâșie sufletul! Imaginile postate de Mădălina Crețan, soția lui Nosfe, la aproape 2 luni de la moartea artistului

Îi păstrează amintirea vie! Mădălina Crețan, soția lui Nosfe, a postat mai multe amintiri, pe rețelele de socializare, în care apare alături de artist și fiica lor, Iris. Nosfe s-a stins din viață în data de 16 octombrie 2022.

Au trecut aproape două luni de la moartea artistului Nosfe. Cântărețul s-a stins din viață pe 16 octombrie 2022, la 37 de ani, la scurt timp după ce a luat parte la un eveniment. Cântărețul a suferit un infarct, potrivit raportului medico-legal. Soția lui, Mădălina Crețan, îi păstrează, în continuarea, amintirea vie prin imaginile pe care le postează pe rețelele de socializare. „Tzigă”, așa cum o alinta artistul, a postat imagini cu Nosfe și fiica lor, Iris.

„Ador că îi păstrezi amintirea vie, ca și cum nu ar fi plecat niciodată, fizic, dintre noi, căci sufletește va rămâne mereu. Vă iubesc Mădă, unchiule Benz, Iris❤️”, „Ești o femeie foarte bună, s-a văzut! Dumnezeu să îți binecuvânteze casa”, sunt câteva dintre mesajele primite de Mădălina Crețan la o imagine postată pe internet.

Nosfe și soția lui au participat la „Chefi la Cuțite”

Mădălina Crețan s-a bucurat foarte mult de experiența de care a avut parte la „Chefi la Cuțite”, alături de Nosfe.

”Am iubit și prețuit această poză și experiență @chefilacutite incredibil de mult atunci! Acum, sunt recunoscătoare că în 9 ani am reușit să trăiesc sute de astfel de povești frumoase, că am reușit să simt iubirea în varianta ei absolută și că am fost binecuvântată cu o bucată din Rai care mi-a dăruit o altă bucățică de Rai! Mulțumesc baby @nosfezilla pentru că din iubirea ta mare pentru viață, pentru oameni și pentru artă reușești în continuare să pui atât de multe sentimente pure și calde în sufletele noastre și că în continuare reușești să scoți la suprafață ce e mai bun în oameni! 🙏🙏🙏❤️❤️❤️”, este unul dintre mesajele postate de Mădălina Crețan pe Instagram, în dreptul imaginii cu cei doi la „Chefi la Cuțite”.

Sursă foto: Instagram