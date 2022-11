Iris, fiica lui Nosfe, mesaj sfâșietor în amintirea tatălui său. Internauților le-au dat instant lacrimile 

Iris, fiica de 8 ani a lui Nosfe și a Mădălinei Crețan, a transmis un mesaj de-a dreptul dureros pe rețelele de socializare, la o lună de la moartea tatălui său. Gândurile celei mici au fost făcute publice de către mama sa care a postat o poză cu cea mică și un mesaj. Internauții nu și-au putut controla lacrimile, gândindu-se la durerea prin care trec cele două.

Moartea lui Nosfe, unul dintre cei mai cunoscuți și mai apreciați cântăreți, a venit ca un șoc atât în lumea mondenă, dar mai ales în sânul familiei. Rapperul de la Șatra B.E.N.Z s-a stins din viață pe data de 16 octombrie a acestui an, cauza fiind un infarct miocardic. Artistul a lăsat în urma sa doar tristețe și durere, iar familia îl păstrează viu în amintirea sa. (VEZI ȘI: DECIZIA PE CARE A LUAT-O MĂDĂLINA, SOȚIA LUI NOSFE, DUPĂ CE A RĂMAS FĂRĂ CONTUL DE INSTAGRAM: ”SUFLETE PIERDUTE”)

Ce mesaj a transmis Iris, fiica lui Nosfe, la scurt timp de la decesul tatălui său

Cea mai mare durere a unui copil este să cunoască pierderea unui părinte. Iris, fiica lui Nosfe și a Mădălinei Crețan a cunoscut acest sentiment de la o vârstă fragedă, însă, mama sa este cea care o susține necondiționat, iar recent a postat pe Instagram gândurile fiicei sale.

“Eu îmi doresc în viața asta să am sănatate, familie și să învăț carte! Degeaba am sănătate, dacă nu am familie.” Gânduri de la Iris.. ❤️🙏”, a scris soția lui Nosfe pe rețelele de socializare, alături de o poză cu artistul și cea mică.

Soția lui Nosfe, mesaj postat pe rețelele de socializare, la doar o lună de la moartea acestuia

Mădălina Crețan amintește mereu de regretatul artist prin intermediul unor postări de-a dreptul emoționante. Recent, concurenta de la ,,Chefi la cuțite” a postat pe Instagram un mesaj prin care transmite faptul că niciodată în aceasta viață nu va iubi un bărbat așa cum l-a iubit pe tatăl fiicei sale, și cu siguranță nimeni nu o va mai iubi așa cum a făcut-o Nosfe. (CITEȘTE ȘI: GESTURILE EMOȚIONANTE FĂCUTE DE MĂDĂLINA CREȚAN ȘI LU-K BEATS, LA O LUNĂ DE LA MOARTEA LUI NOSFE)

”Dacă mâine ar veni Dumnezeu la mine și mi-ar zice “îți dau o viață lungă și bună cu un alt bărbat sau viața asta cu bărbatul ăsta care o să se termine așa, după 9 ani” am să aleg la nesfârșit viața asta pentru că alți 1000 de bărbați în alte 1000 de vieți nu mă vor face să îi iubesc așa cum te-am iubit și te iubesc pe tine și alți 1000 de bărbați nu mă vor iubi așa cum ai făcut-o tu!”, a scris Mădălina Crețan pe rețelele de socializare.