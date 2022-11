Decizia pe care a luat-o Mădălina, soția lui Nosfe, după ce a rămas fără contul de Instagram: ”Suflete pierdute”

După ce contul personal de Instagram i-a fost șters, Mădălina Crețan, soția lui Nosfe, a postat un mesaj emoționant. Aceasta a luat o decizie neașteptată și a dorit să împărtășească totul cu cei care l-au apreciat pe soțul său și o fac în continuare.

Mădălina Crețan duce dorul soțului său, tocmai de aceea își găsește alinarea în fotografiile pe care le mai are cu acesta. Din păcate, contul său de Instagram a fost raportat de mulți utilizatori, tocmai de aceea a ajuns să fie șters. Din acest motiv, concurenta de la „Chefi la cuțite” a postat un mesaj pe rețelele de socializare.

Ce a făcut Mădălina Crețan, după ce i-a fost șters contul de Instagram

Moartea teribilă a lui Nosfe a lovit ca un fulger întreaga comunitate a artistului. Familia și apropiații au fost devastați de vestea tristă. Mădălina Crețan a făcut tot posibilul pentru a menține vie amintirea soțului său, tocmai de aceea a postat o mulțime de imagini și mesaje pe contul său personal de Instagram.

Recent, aceasta a rămas fără contul respectiv, tocmai de aceea a luat decizia de a-și crea altul care să o facă să rămână conectată cu oamenii care i-au fost alături în această perioadă. În urmă cu câteva ore, Mădălina a postat o imagine în care apare alături de Nosfe și de fiica lor, dar și un mesaj în care le explică oamenilor cum au stat lucrurile, de fapt.

„Așa cum bine știți contul meu a fost raportat de niște suflete pierdute în Universul ăsta mare și din păcate nu știu dacă îl voi putea recupera. Am ales să fac acest cont pentru că îmi lipsește interacțiunea cu voi și pentru că îmi doresc să împărtășesc cu voi din sufletul meu așa cum am făcut mereu. Poza asta reprezintă întregul meu suflet! Vă iubesc și vă mulțumesc infinit pentru tot suportul pe care l-am primit de la voi și vă mulțumesc nespus pentru felul în care ați ales să îl păstrați pe Unchiu @nosfezilla aici, cu noi! Vă pupă Tzigă, for ever Soție de Artist!”, a scris Mădălina Crețan pe Instagram.