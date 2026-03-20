Cât costă un burger în fast food-ul lui Gigi Burger, noul concurent de la Survivor 2026

Gheorghe Nicolae, cunoscut în mediul online ca Gigi Burger, va intra în această seară în echipa Războinicilor de la Survivor 2026. Noul concurent nu este străin de aparițiile publice, fiind cunoscut deja din cadrul emisiunii Chefi la cuțite, ediția difuzată în 2022.

Vineri, 20 martie, echipa Războinicilor va fi completată de Gheorghe Nicolae, zis Gigi Burger, după eliminarea lui Cav – care a părăsit show-ul în ediția de vineri, 15 martie. Concurentul a devenit cunoscut publicului odată cu participarea sa la Chefi la cuțite sezonul 10 (2022), acolo unde a reușit să câștige respectul lui Sorin Bontea (din echipa căruia a făcut parte) și simpatia telespectatorilor.

Cât costă un burger făcut după rețeta lui Gigi Burger

Originar din Pitești, Gigi Nicolae are 32 de ani și înainte de a ajunge în bucătărie a fost fotbalist, pasiune pe care a lăsat-o pe locul doi. În prezent, este antreprenor și deține propriul fast-food în București, afacere de care se ocupă împreună cu iubita lui.

„Am fost și fotbalist, am jucat fotbal, dar nu am fost la vreo echipă mare. Până la 18 ani eu cam asta am făcut, am jucat fotbal, dar se pare că nici viața de fotbalist nu a fost pentru mine și am ajuns în bucătărie. După ce am terminat cu fotbalul și liceul, practic mi-am găsit primul job în acea bucătărie cu pui la jar. În prezent, dețin un fast food de burgeri. Sunt rețetele mele. Totul merge ca o afacere de familie și ne bucurăm de treaba asta. Pentru mine, mai multe zile libere sunt deja un calvar. Sunt susținut de iubita mea, ea îmi aduce noroc”, a mai dezvăluit el.

Gigi Burger le pune gurmanzilor la dispoziție un meniu cu burgeri pe alese. Spre exemplu, un burger și o porție de cartofi prăjiți cu parmezan și usturoi costă aproximativ 65-70 de lei. Specialitatea casei, ”Gigi Burger” costă 45 de lei, în timp ce un meniu Burger onion rings (burger + cartofi prăjiți + răcoritoare doză 0,33 l) costă 65 de lei.

Meniu burger englezesc – 65 de lei

Meniu Gigi burger – 65 de lei

Burger Quatro Formaggi – 50 de lei

Chessy Burger – 45 de lei

Burger mega mic – 50 de lei

Burger pui – 45 de lei

Smashed burger – 50 de lei

Burger englezesc – 45 de lei

Gigi burger – 45 de lei

Burger barbeque – 45 de lei

Burger onion rings – 45 de lei

Dublu cheesy burger – 55 de lei

Smash cu truffle 3 patty – 55 de lei

Smash picant 2 patty vită – 45 de lei

