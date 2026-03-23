Clinica de lux a Oanei Zăvoranu, demolată bucată cu bucată! Aparatele de milioane au fost ridicate în urma executării

„Imperiul medical” al Oanei Zăvoranu a fost făcut praf. Povestea faimoasei clinici deținută de vedeta TV pare scenariul perfect al unui film, mulți bani investiți, scandal, acuzații de șantaj și final cu executare silită și aparatură scoasă pe ușă. CANCAN.RO are dovezile din momentul în care lichidatorul a luat din fosta instituție medicală și aparatul de CT și RMN.

ÎN 2017, Oana Zăvoranu a intrat în lumea afacerilor medicale și părea că a dat lovitura cu clinica One Life, care acum este în faliment și lăsată în paragină. Cu o imagine puternică pe atunci , sume mari de bani investiți, instituția lansată împreună cu fostul soț, Alex Ashraf promitea să devină un punct de referință în București. Nu era o simplă clinică. Totul părea construit pentru profit și prestigiu, dar socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg.

Clinica Oanei Zăvoranu a fost ca o bombă cu ceas

Primele momente de cumpănă au apărut în momentul în care au început conflictele interne. Oameni din echipă plecau, acuzațiile curgeau, iar tensiunile se mutau rapid din birouri direct în spațiul public. Se vorbea despre bani, despre decizii greșite, despre încredere trădată. În 2021, Oana chiar a fost dată în judecată de fostul manager al clinicii. Bărbatul cerea recuperarea unui prejudiciu de peste 30.000 de euro. Banii nu au fost plătiți, așa că s-a ajuns la executare silită. Și de aici, lucrurile au început să degenereze. A urmat o perioadă în care numele clinicii nu mai era asociat cu pacienți și servicii medicale, ci cu scandaluri, certuri, procese și acuzații grave.

Realitatea financiară devenea din ce în ce mai dură.Datoriile creșteau, iar angajații își cereau banii. Clinica, care fusese gândită ca un proiect solid, începea să dea semne clare că nu mai rezistă. În 2022, o altă angajată a ieșit în spațiul public când și-a cerut banii datorați de firma Oanei. Fostul soț al vedetei, Alex Ashraf, a fost acuzat, atunci, că ar fi agresat-o pe femeie. Cearta s-a mutat în instanță, iar Poliția, alături de executorul judecătoresc și femeia păgubită s-au prezentat, la clinica de fițe pentru a recupera bunuri a căror valoare acoperea suma datorată.

Lucrurile ar fi mers și mai departe! Medicul Bogdan Furtună, manager al spitalului Colțea din București, a colaborat cu clinica Oanei. Acesta chiar ar fi împrumutat-o pe brunetă cu suma de 40.000 de euro și atunci când doctorul și-a cerut banii, ar fi fost supus unei tentative de șantaj. Timpul a trecut, iar în anul 2024, clinica de fițe a intrat în faliment.

Oana Zăvoranu, evacuată și din casă, și din clinică

În 2025, Oana Zăvoranu a trecut iar printr-o perioadă extrem de tensionată și neagră. După ani întregi de scandaluri, procese și declarații aprinse, actrița a fost evacuată nu doar din spațiul în care își desfășura activitatea, fosta clinică a sa de estetică și imagistică medicală, de asemenea, a fost dată afară și din locuința de lux situată în zona Dorobanți.

Ultimele aparate din clinica de fițe a Oanei Zăvoranu au fost ridicate

Nici anul acesta apele nu s-au mai liniștit, iar clinica Oanei Zăvoranu este golită, la propriu de executori. Actrița nu mai poate să facă nimic, doar privește de pe margine. CANCAN.RO a intrat în posesia unor imagini clare. De curând, lichidatorii au trecut din nou pragul instituției medicale și au luat de această dată aparatul CT și RMN-UL.

Actrița de telenovele și fosta prezentatoare tv, Oana Zăvoranu a mărturist anul trecut, într-un podcast că a ajuns la fundul sacului. Vedeta a recunoscut public că nu mai are nimic din moștenirea de 2 milioane de euro lăsată de mama ei, Mărioara Zăvoranu.

CITEȘTE ȘI:

