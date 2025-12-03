Mirabela Grădinaru, desființată de Oana Zăvoranu! Apariția care a ”aprins-o” pe fosta lui Pepe: ”Nu vreau să-mi imaginez mai multe”

Oana Zăvoranu continuă să fie una dintre cele mai sincere prezențe din showbiz! De-a lungul carierei sale, ea a reușit să stârnească valuri cu declarațiile pe care le-a făcut, iar una dintre cele mai recente se numără printre cele mai ”aprinse”. Bruneta nu a iertat-o pe partenera de viață a lui Nicușor Dan! Fanii au rămas de-a dreptul uimiți!

Oana Zăvoranu este una dintre prezențele controversate din showbiz și continuă să își surprindă publicul cu firea ei transparentă și directă. Vedeta a postat un colaj în care se regăsesc Oana Țoiu, ministrul de externe al României, și Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui României. În descrierea fotografiei, cele două sunt ironizate prin descrierea „România are cele mai frumoase femei din lume”. Ministrul apare într-o fotografie care este modificată într-un mod exagerat, dar Mirabela Grădinaru poate spune doar că a fost surprinsă într-un moment mai neplăcut.

Mirabela Grădinaru, desființată de Oana Zăvoranu

Tăioasă cum ne-a obișnuit, bruneta le-a taxat pe cele două prezențe din spațiul politic.

Oana a continuat ironia din descriere și le-a desemnat: Baba Cloanța și Mutulică! Bruneta nu s-a oprit aici și a continuat cu apelative ironice, precum „sexy și frumoase”, menite să le desființeze pe cele două.

„Ele sunt tusea și junghiul. Baba Cloanța (n.r. Oana Țoiu) și Mutulică din Albă ca Zăpada (n.r. Mirabela Grădinaru). Știu, sunt extrem de sexy și frumoase. Nu vă puteți opera să fiți ca ele. Asta e. Ghinion. Da, stau să mă gândesc la ce s-or gândi ăia care vorbesc cu ele, când vorbesc, că nu vreau să îmi imaginez mai multe.”, a scris Oana Zăvoranul în dreptul fotografiei.

