Ce i-a spus Florin Ristei Ruxandrei Luca, după s-a întors în platoul de la Super Neatza? ”Ai fost la terapie?”

Ruxandra Luca a revenit în platoul emisiunii Super Neatza după câteva săptămâni în care a lipsit de pe micul ecran, în urma scandalului provocat de apariția unor imagini controversate în spațiul public. (VEZI DETALII AICI) Vedeta a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care a trecut și a recunoscut că ultimele luni au fost cele mai grele din viața sa. Din cauza presiunii și a impactului emoțional puternic, aceasta a ales să dispară pentru o perioadă și de pe rețelele de socializare, spunând că nu mai reușea să se concentreze și simțea că și-a pierdut echilibrul.
În ultimele săptămâni, Ruxandra Luca a preferat să stea departe de atenția publică și să se retragă din mediul online, încercând să își regăsească liniștea după valul de reacții apărut în jurul său. Prezentatoarea a mărturisit că a avut nevoie de timp pentru a procesa tot ce s-a întâmplat și pentru a se concentra pe familie și pe propria stare emoțională. Acum, vedeta s-a întors în echipa „Super Neatza”, pregătită să își reia activitatea de pe micul ecran.
În timpul emisiunii, colegii săi, Florin Ristei, Ilona Brezoianu și Radu Bucălae, au încercat să îi fie alături și să o încurajeze. Florin Ristei a întrebat-o dacă a apelat la terapie și înainte de această perioadă complicată, iar Ruxandra Luca a explicat că experiența recentă a fost complet diferită de orice trăise până acum și că a avut nevoie de ajutor specializat pentru a reuși să depășească momentele dificile.
„Au fost câteva luni grele, au fost cele mai grele luni din viața mea. Cât timp a trecut? Mi-e frică să număr. Partea bună e că simt că am și crescut cât într-o viață, într-un timp atât de scurt. Și cumva, ca să merg înainte, am nevoie să-mi spun chestia asta, că nimic nu e întâmplător, că era nevoie să trec prin această experiență, ca să învăț niște lecții. N-aș dori nimănui să treacă prin ce am trecut eu. A fost, repet, cea mai grea perioadă din viața mea. Ce m-a ajutat pe mine a fost credința în Dumnezeu. M-a ajutat terapia. Pentru că au fost momente în care spuneam că nu mai pot”, a spus Ruxandra Luca.
„Dar ai fost la terapie și înainte?”, a întrebat Florin Ristei.
„Am găsit un terapeut care m-a luat de mână și mi-a spus: «Acum ești cu mine, ținem firul ăsta împreună, nu te las, ai ajuns aici, împreună ieșim». Și, ușor, ușor, am început să ies de acolo”, a mai spus aceasta.
Prezentatoarea a povestit că terapia, credința, familia și disciplina au ajutat-o să își recapete treptat echilibrul. Ea a mărturisit că, timp de câteva săptămâni, funcționa „ca un robot”, încercând să aibă grijă de copii și să își respecte rutina zilnică, deși emoțional era complet copleșită. Ruxandra Luca a mai spus că experiența prin care a trecut a schimbat-o profund și că încearcă acum să privească totul ca pe o lecție importantă de viață.
„Vă recunosc, trei săptămâni n-am știut cine sunt, ce-i cu mine. Aveam grijă de copii, eram un robot, eram mecanic acolo lângă ei, făceam absolut tot ce aveau nevoie. etița mea se îmbolnăvise, țin minte, două săptămâni, făcea temperatură non-stop și mă trezeam noaptea, dar făceam totul mecanic. Sufletul meu, mintea mea erau în altă parte”, a mai adăugat Ruxandra Luca.
