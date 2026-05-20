Ce i-a spus Florin Ristei Ruxandrei Luca, după s-a întors în platoul de la Super Neatza? ”Ai fost la terapie?”

De: Andreea Stăncescu 20/05/2026 | 10:35
Ce a spus Ruxandra Luca după ce s-a întors la Super Neatza
Ruxandra Luca a revenit în platoul emisiunii Super Neatza după câteva săptămâni în care a lipsit de pe micul ecran, în urma scandalului provocat de apariția unor imagini controversate în spațiul public. (VEZI DETALII AICI) Vedeta a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care a trecut și a recunoscut că ultimele luni au fost cele mai grele din viața sa. Din cauza presiunii și a impactului emoțional puternic, aceasta a ales să dispară pentru o perioadă și de pe rețelele de socializare, spunând că nu mai reușea să se concentreze și simțea că și-a pierdut echilibrul.

În ultimele săptămâni, Ruxandra Luca a preferat să stea departe de atenția publică și să se retragă din mediul online, încercând să își regăsească liniștea după valul de reacții apărut în jurul său. Prezentatoarea a mărturisit că a avut nevoie de timp pentru a procesa tot ce s-a întâmplat și pentru a se concentra pe familie și pe propria stare emoțională. Acum, vedeta s-a întors în echipa „Super Neatza”, pregătită să își reia activitatea de pe micul ecran.

Ce a povestit Ruxandra Luca

În timpul emisiunii, colegii săi, Florin Ristei, Ilona Brezoianu și Radu Bucălae, au încercat să îi fie alături și să o încurajeze. Florin Ristei a întrebat-o dacă a apelat la terapie și înainte de această perioadă complicată, iar Ruxandra Luca a explicat că experiența recentă a fost complet diferită de orice trăise până acum și că a avut nevoie de ajutor specializat pentru a reuși să depășească momentele dificile.

„Au fost câteva luni grele, au fost cele mai grele luni din viața mea. Cât timp a trecut? Mi-e frică să număr. Partea bună e că simt că am și crescut cât într-o viață, într-un timp atât de scurt. Și cumva, ca să merg înainte, am nevoie să-mi spun chestia asta, că nimic nu e întâmplător, că era nevoie să trec prin această experiență, ca să învăț niște lecții. N-aș dori nimănui să treacă prin ce am trecut eu. A fost, repet, cea mai grea perioadă din viața mea. Ce m-a ajutat pe mine a fost credința în Dumnezeu. M-a ajutat terapia. Pentru că au fost momente în care spuneam că nu mai pot”, a spus Ruxandra Luca.

„Dar ai fost la terapie și înainte?”, a întrebat Florin Ristei.

„Am găsit un terapeut care m-a luat de mână și mi-a spus: «Acum ești cu mine, ținem firul ăsta împreună, nu te las, ai ajuns aici, împreună ieșim». Și, ușor, ușor, am început să ies de acolo”, a mai spus aceasta.

Prezentatoarea a povestit că terapia, credința, familia și disciplina au ajutat-o să își recapete treptat echilibrul. Ea a mărturisit că, timp de câteva săptămâni, funcționa „ca un robot”, încercând să aibă grijă de copii și să își respecte rutina zilnică, deși emoțional era complet copleșită. Ruxandra Luca a mai spus că experiența prin care a trecut a schimbat-o profund și că încearcă acum să privească totul ca pe o lecție importantă de viață.

„Vă recunosc, trei săptămâni n-am știut cine sunt, ce-i cu mine. Aveam grijă de copii, eram un robot, eram mecanic acolo lângă ei, făceam absolut tot ce aveau nevoie. etița mea se îmbolnăvise, țin minte, două săptămâni, făcea temperatură non-stop și mă trezeam noaptea, dar făceam totul mecanic. Sufletul meu, mintea mea erau în altă parte”, a mai adăugat Ruxandra Luca.

