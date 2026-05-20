BANCUL ZILEI | Cum arată programul meu de sală

Programul meu de sală…

Luni: piept;

Marți: spate;

Miercuri: brațe;

Joi: picioare;

Vineri: abdomen;

Weekend: ceafă și cotlet

Alte glume haioase

Bulă la școala de șoferi

– Bulă, ce faci? Trageeeeee frâna de mână, că picăm în șanț!

– Domnule instructor, frâna are mâini???!

Care este secretul succesului

Fiul unui prosper om de afaceri își intreabă tatăl:

– Tată, care este secretul succesului?

– Două cuvinte.

– Care sunt acelea?

– Decizii corecte.

– Hm.. Si cum știi să iei deciziile corecte?

– Un cuvânt.

– Care e ăla?

– Experiența.

– Si de unde ai experiența?

– Două cuvinte.

– Care sunt acelea?

– Decizii greșite.

Geanta scumpă

– Bulă, am văzut că vecina de la 4 a primit o poșetă de firmă foarte frumoasă. Îmi iei și mie una, te rooooog?!

– Bubulino, din păcate, a fost ultima…

Bulă la Zoo

Bulă se duce la Zoo unde vede o zebră.

Curios, o întrebă pe maică-sa:

– Ce e aia?

– O zebră, vine răspunsul ei prompt.

Mai incolo, Bulă vede un papagal roșu galben și verde.

Incântat ii zice mamei:

– Mamă, uite și semaforul!

Turist american în România

Un american își face vacanța în România. Merge el ce merge și ajunge la o stână din Ardeal, unde e foarte impresionat de un câine.

-Bade, cât ceri pe câinele ăsta? Aș vrea să-l cumpăr.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 500 de dolari.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 1.000.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 2.000 de dolari pentru el.

-Nu e de vânzare și pace.

Americanul se vede nevoit să renunțe și să își vadă de drum. În aceeași zi, un român de la oraș trece pe la stână și îi place câinele.

-Bade, e de vânzare câinele? Cât îți dau pe el?

-50 de lei, spune ciobanul.

Cel de la oraș îi dă banii și pleacă cu câinele. După ce pleacă, un băiat de la stână îl întreabă pe cioban:

-Păi bine, nene, americanul ți-a oferit 2.000 de dolari și matale ai vândut câinele pe 50 de lei?

-Apăi mă, tu mă crezi pe mine prost? De la oraș se întoarce până diseară. Dar, din America?

