Ce va face Dumbo cu banii câștigați la Desafio? ”A făcut infarct”

De: Emanuela Cristescu 20/05/2026 | 09:36
În spatele zâmbetelor și al trofeului ridicat deasupra capului la finalul „Desafio: Aventura” de la Pro TV se ascunde o dramă cumplită. Dumbo, marele câștigător al competiției, n-a luptat doar pentru faimă sau bani, ci pentru sănătatea soției sale, care a trecut recent prin momente critice.

Marius Alexandru, cunoscut de public drept Dumbo, a dezvăluit încă din timpul competiției că partenera lui de viață a suferit un infarct și are nevoie urgentă de o operație extrem de costisitoare. Tocmai această tragedie l-a împins să intre în competiția de la Pro TV și să lupte până la capăt pentru premiul de 150.000 de euro.

„Soția mea a făcut un infarct și i-am promis că voi merge la „Desafio: Aventura”. Așa că îmi voi ține promisiunea față de ea”, a declarat Dumbo înainte de plecarea în Thailanda.

Ce va face Dumbo cu banii câștigați la Desafio

Concurentul a mărturisit că nici acum nu poate înțelege cum s-a ajuns într-o asemenea situație, mai ales că soția sa avea un stil de viață sănătos.

„Nu știu. Nu bea cafea, nu fumează, nu are colesterol… Trebuie să strâng 12.000 de euro”, a mai spus acesta.

Deși mulți se așteptau ca Dumbo să păstreze fiecare euro pentru problemele familiei sale, câștigătorul „Desafío” a făcut un anunț neașteptat imediat după finală. Acesta a promis că va împărți premiul cu ceilalți finaliști ai competiției.

Astfel, din cei 150.000 de euro, Dumbo va păstra 60.000 de euro pentru el și familia sa, bani care ar urma să fie folosiți inclusiv pentru intervenția medicală a soției. Restul sumei va fi împărțit între colegii lui din finală.

Un gest care va rămâne în istoria Pro TV

30.000 de euro vor merge către Rafa, pentru afacerea tatălui său, alți 30.000 de euro către Vali, pentru avansul apartamentului mamei sale, iar 30.000 de euro îi vor reveni lui Vladimir Drăghia, care ar urma să îi doneze pentru burse educaționale destinate copiilor cu afecțiuni oncologice.

Gestul lui Dumbo i-a impresionat pe mulți dintre cei care au urmărit emisiunea, mai ales că situația lui personală este una extrem de dificilă. În ciuda problemelor uriașe de acasă, concurentul a ales să nu uite de oamenii care i-au fost alături în competiție.

Puțini știu că Dumbo vine din Agigea, județul Constanța, unde lucrează ca frizer și deține propriul barber shop. Dincolo de imaginea dură afișată în competiție, se ascunde însă un bărbat care a intrat în show cu o singură speranță: să își poată ajuta familia.

