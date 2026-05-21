Fiul lui Jador, operat de urgență! Artistul a făcut anunțul despre micuțul Avraam: "O să fiu sincer cu voi"

De: Alina Drăgan 21/05/2026 | 18:26
Momente extrem de dificile pentru Jador și Oana Ciocan! În ultima perioadă, cei doi au fost absenți din mediul online, iar acum s-a aflat și motivul. Se pare că fiul lor s-a confruntat cu unele probleme de sănătate și a fost operat de urgență. Jador a spus acum în ce stare se află micuțul.

În ultima perioadă, fanii lui Jador și ai Oanei Ciocan au observat că aceștia nu au mai fost la fel de activi în mediul online. Acest detaliu a atras atenția internauților, iar acum artistul și-a motivat absența. Se pare că în această perioadă Avraam, fiul lui, s-a confruntat cu unele probleme de sănătate. Lucrurile ar fi fost destul de grave, iar micuțul a ajuns pe mâinile medicilor.

Mai exact, Avraam a fost operat recent, iar acum deja se află acasă. Operația a avut succes, iar acum micuțul este plin de viață și nu pare că va avea nevoie de o perioadă prea mare de recuperare.

„Știu că ar fi trebuit să postez sunetul de la noua piesă săptămâna trecută, dar o să fiu sincer cu voi, cum am fost de fiecare dată. L-am operat pe Avraam, pe băiețelul meu mic, și n-am mai avut chef de așa ceva. Și acum totul s-a rezolvat, e operat, este foarte bine, într-o stare foarte bună”, a transmis Jador, în mediul online.

Jador, copleșit de probleme

Ultima perioadă a fost destul de dificilă pentru Jador, căci mai multe persoane din familia lui se confruntă cu probleme de sănătate și vor ajunge pe masa de operație. Veștile proaste au venit unele după altele, iar artistul pare copleșit de probleme. Chiar dacă încearcă să rămână puternic pentru cei dragi, Jador a recunoscut că grijile și stresul și-au pus amprenta asupra lui.

„Am trecut printr-o perioadă grea, dar nu sunt pregătit să vorbesc prea multe. S-a întâmplat recent. Familia mea are probleme de sănătate, mai mulți membri din familia mea sunt bolnavi. Este vorba despre patru oameni din familia mea. Așteptăm niște rezultate ale unor analize.

De trei luni am descoperit niște lucruri, dar nu am ce face eu, sperăm să fie bine. E greu să stai mereu cu stres. O să se opereze toți patru, de fapt, unul s-a operat, ceilalți trei urmează. Este greu pentru toată lumea, dar asta este situația”, ne declara Jador, la începutul acestei luni.

 

