Acasă » Știri » Incident la concertul lui Jador. Artistul a fost huiduit și a reacționat imediat

Incident la concertul lui Jador. Artistul a fost huiduit și a reacționat imediat

De: Emanuela Cristescu 18/05/2026 | 10:21
Jador
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Manelistul Jador (31 de ani) s-a confruntat cu un incident neașteptat în timpul unui concert. Cântărețul s-a enervat foarte tare și nu s-a mai putut controla. El le-a transmis un mesaj dur celor prezenți la eveniment.

Manelistul a fost invitat să cânte la Târnăveni, dar oamenii n-au fost foarte încântați și l-au huiduit chiar înainte să urce pe scenă. Situația s-a agravat la câteva minute după ce a început să cânte.

Jador, reacție șocantă în timpul unui concert

Unul dintre participanți și-a dat seama că Jador folosea ajutoare tehnice și procesoare de sunet și a început să arunce cu haine și alte obiecte în el. Jador a avut o reacție foarte agresivă. Acesta l-a făcut nebun pe bărbatul din public nemulțumit și i-a aruncat haina înapoi.

„Ce să fac cu asta? Mie asta-mi vine pe mână, bă! Tu nu vezi brațe ce am aici?! Ia înapoi și îmbracă-te, bă, nebunule, că răcești și îți ia mă-ta pastile, bă!“, a fost răspunsul lui Jador.

Manelistul a oprit concertul pe loc, iar organizatorii au fost nevoiți să intervină și să-l calmeze pe acesta.

Nu este pentru prima dată

Jador a fost implicat într-un scandal de amploare și în timpul unui concert în Paris. Totul a pornit după ce un bodyguard nu l-a lăsat să cheme pe scenă un tânăr din public. Manelistul a spus că el face legea la concertele sale și că nu are nimeni dreptul să se bage în programul lui artistic.

Jador. sursă foto: social media

„Eu fac legea aici, nu voi”, a spus el în fața spectatorilor, oprind muzica.

În urma unei altercații verbale, bodyguard-ul l-ar fi atins pe Jador pe mână. El n-a putut accepta așa ceva și a hotărât să se dea jos pe scenă și să nu mai cânte deloc. Fanii care se aflau în sală au fost dezamăgiți de atitudinea manelistului.

Jador și-a anunțat fanii că nu va mai cânta niciodată La Paris și că nu va mai permite nimănui să îi strice concertul și starea de spirit: „Pe această cale vă anunț că nu voi mai cânta vreodată la Paris”, a transmis el pe Tik Tok.

Manelistul a mai jignit publicul și bodyguarzii și în trecut, dar de fiecare dată a scăpat basma curată.

VEZI ȘI: Jador vorbește despre drama pe care o trăiește în familie. După împăcarea cu Oana, artistul a primit o veste devastatoare: „De trei luni am descoperit. Operațiile sunt inevitabile”
Cum încearcă Jador să o împace pe Oana Ciocan, după anunțul divorțului. N-au rezistat prea mult despărțiți

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum a reacționat Dorian Popa, după ce soția lui s-a inspirat dintr-un film pentru jurămintele pe care el le anunțase originale: ”E trist”
Știri
Cum a reacționat Dorian Popa, după ce soția lui s-a inspirat dintr-un film pentru jurămintele pe care el…
Crucea roșie de la semafor a stârnit confuzie printre șoferi. Care este explicația
Știri
Crucea roșie de la semafor a stârnit confuzie printre șoferi. Care este explicația
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată...
Răzvan Savaliuc demontează mitul Kovesi: Sunt peste 1.000 de achitări/Câte destine au fost distruse, câți oameni au înnebunit
Gandul.ro
Răzvan Savaliuc demontează mitul Kovesi: Sunt peste 1.000 de achitări/Câte destine au fost...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război britanice și ce au găsit cercetătorii după un secol de căutări
Adevarul
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război...
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru...
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar...
Parteneri
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De ce nu a mers niciodată Niculina Stoican la mormântul lui Petrică Mîțu Stoian. Ce a dezvăluit artista despre legătura lor: „E trecută și uitată”
Click.ro
De ce nu a mers niciodată Niculina Stoican la mormântul lui Petrică Mîțu Stoian. Ce...
Consultări la Cotroceni. PNL discută acum cu Nicușor Dan despre viitorul guvern. Surse: Cine va fi premier tehnocrat
Digi 24
Consultări la Cotroceni. PNL discută acum cu Nicușor Dan despre viitorul guvern. Surse: Cine va...
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce procente au AUR și USR
Digi24
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce procente au...
Blindatul românesc VLAH, „testat” de doi șefi de stat la BSDA 2026
Promotor.ro
Blindatul românesc VLAH, „testat” de doi șefi de stat la BSDA 2026
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
go4it.ro
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Răzvan Savaliuc demontează mitul Kovesi: Sunt peste 1.000 de achitări/Câte destine au fost distruse, câți oameni au înnebunit
Gandul.ro
Răzvan Savaliuc demontează mitul Kovesi: Sunt peste 1.000 de achitări/Câte destine au fost distruse, câți...
ULTIMA ORĂ
Cum a reacționat Dorian Popa, după ce soția lui s-a inspirat dintr-un film pentru jurămintele pe ...
Cum a reacționat Dorian Popa, după ce soția lui s-a inspirat dintr-un film pentru jurămintele pe care el le anunțase originale: ”E trist”
Crucea roșie de la semafor a stârnit confuzie printre șoferi. Care este explicația
Crucea roșie de la semafor a stârnit confuzie printre șoferi. Care este explicația
Noi reguli pentru concediile medicale din 2026. Cine va primi bani chiar din prima zi
Noi reguli pentru concediile medicale din 2026. Cine va primi bani chiar din prima zi
Delia Velculescu, varianta surpriză pentru premier. Cine este tehnocrata supranumită „Doamna de Fier”
Delia Velculescu, varianta surpriză pentru premier. Cine este tehnocrata supranumită „Doamna de Fier”
Doliu pentru Theo Rose. Pierderea care a întristat-o pe artistă
Doliu pentru Theo Rose. Pierderea care a întristat-o pe artistă
Cine sunt bugetarii care pot primi salarii cu 40% mai mari. Statul pregătește schimbări
Cine sunt bugetarii care pot primi salarii cu 40% mai mari. Statul pregătește schimbări
Vezi toate știrile