Incident la concertul lui Jador. Artistul a fost huiduit și a reacționat imediat

Manelistul Jador (31 de ani) s-a confruntat cu un incident neașteptat în timpul unui concert. Cântărețul s-a enervat foarte tare și nu s-a mai putut controla. El le-a transmis un mesaj dur celor prezenți la eveniment.

Manelistul a fost invitat să cânte la Târnăveni, dar oamenii n-au fost foarte încântați și l-au huiduit chiar înainte să urce pe scenă. Situația s-a agravat la câteva minute după ce a început să cânte.

Jador, reacție șocantă în timpul unui concert

Unul dintre participanți și-a dat seama că Jador folosea ajutoare tehnice și procesoare de sunet și a început să arunce cu haine și alte obiecte în el. Jador a avut o reacție foarte agresivă. Acesta l-a făcut nebun pe bărbatul din public nemulțumit și i-a aruncat haina înapoi.

„Ce să fac cu asta? Mie asta-mi vine pe mână, bă! Tu nu vezi brațe ce am aici?! Ia înapoi și îmbracă-te, bă, nebunule, că răcești și îți ia mă-ta pastile, bă!“, a fost răspunsul lui Jador.

Manelistul a oprit concertul pe loc, iar organizatorii au fost nevoiți să intervină și să-l calmeze pe acesta.

Nu este pentru prima dată

Jador a fost implicat într-un scandal de amploare și în timpul unui concert în Paris. Totul a pornit după ce un bodyguard nu l-a lăsat să cheme pe scenă un tânăr din public. Manelistul a spus că el face legea la concertele sale și că nu are nimeni dreptul să se bage în programul lui artistic.

„Eu fac legea aici, nu voi”, a spus el în fața spectatorilor, oprind muzica.

În urma unei altercații verbale, bodyguard-ul l-ar fi atins pe Jador pe mână. El n-a putut accepta așa ceva și a hotărât să se dea jos pe scenă și să nu mai cânte deloc. Fanii care se aflau în sală au fost dezamăgiți de atitudinea manelistului.

Jador și-a anunțat fanii că nu va mai cânta niciodată La Paris și că nu va mai permite nimănui să îi strice concertul și starea de spirit: „Pe această cale vă anunț că nu voi mai cânta vreodată la Paris”, a transmis el pe Tik Tok.

Manelistul a mai jignit publicul și bodyguarzii și în trecut, dar de fiecare dată a scăpat basma curată.

