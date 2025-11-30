BANC | Bulă, Bubulina și culmea beției

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un banc savuros în această zi de duminică. Lasă grijile deoparte, ia-ți câteva clipe de relaxare și bucură-te de o porție zdravănă de râs. Fie că sunteți acasă, la muncă sau în mijlocul de transport în comun, bucurați-vă de următorul dialog. Spor la voie bună!
– Bulă, niciodată nu te-am văzut mai beat ca azi-noapte.
– Exagerezi, Bubulino!
– Exagerez? Te-ai dus în baie și, timp de 30 de minute, te-ai certat cu dușul. Îl rugai să nu mai plângă.
După noaptea nunții, Bulă îi spune proaspetei lui soții:
– Bubulino, eu am trei obiceiuri la care nu voi renunța pentru nimic in lume!
– Ok, Bulă. Care sunt?
– În fiecare seară de joi, mă duc să văd meciul cu băieții, că joacă FCSB în Europa League. Nu contează, ninge, plouă, eu mă duc să văd meciul. Ai înțeles?
– Am înțeles, Bulă!
– În fiecate vineri seară, eu joc poker cu băieții! Nu mă interesează că este sărbătoare, că avem invitați, eu sunt cu băieții la poker! Ai înțeles
– Am înțeles!
– Și al treilea. În fiecare duminică dimineață, mă duc cu băieții la pescuit! Nu mă interesează că ninge, ca plouă, ca e ziua ta, eu plec la pescuit! Ai înțeles?
– Da, Bulă, am înțeles!
– Bine, Bubulino, mă bucur. Dar tu ai vreun obicei despre care ar trebui să-l știu?
– Da, Bulă, unul singur. Eu în fiecare zi, la ora 10 seara, fac dragoste! Este soțul acasă, nu e soțul acasă, nu mă interesează! Eu fac dragoste. Ai înțeles?
– Bună ziua, ce faceți acolo?
– Citesc, răspunse ea, deși se gândea că e destul de evident.
– Sunteți într-o zonă unde pescuitul este interzis!
– Dar nu pescuiesc, nu se vede?!
– Da, dar aveți cu dvs. tot ce vă trebuie: undiță, momeală…
– Sunt ale soțului, au rămas în barcă…
– Îmi pare său, vă rog să mă urmați! Va trebui să vă amendez.
– Dacă o faceți, vă reclam pentru tentativă de viol!
– Dar nici măcar nu v-am atins!
– Da, dar aveți cu dvs. tot ce vă trebuie!
